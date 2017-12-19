Fatih Altaylı’dan olay Galatasaray sözleri!

Galatasaray'da son dönemde yaşanan krizi ve olağanüstü seçimli kongre kararını değerlendiren Fatih Altaylı, adı sarı kırmızılı camia ile anılan Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullandı. Altaylı, 'Terim Dursun Özbek ile görüşmez' dedi.

Galatasaray’da Igor Tudor’un görevden alınması ve olağanüstü seçime gidilmesi futbol gündeminde en çok konuşulan gelişmeler olurken, bu durumu sarı-kırmızılı camiada daha önce yöneticilik yapmış Fatih Altaylı değerlendirdi. İşte Bloomberg TV’de Fatih Altaylı’nın yaptığı yorumlar…

ORTAYA ÇIKAN TABLO REZALET

Sadece ve sadece tekbi rezalet ver ortada, ortaya çıkan tablo bir rezaletten ibarettir. Geçen sene bahar aylarında başkana ‘Seçime git’ dedik. Yönetimde en önemli isimler istifa etmiş ve zayıf bir yönetimin kalmıştı. İstifa da etme seçime git diye uyardık, güven tazelemesini söyledik. 1,500 de imza topladık. Ama başkan devam etti.

TUDOR’UN OLMAYACAĞINI SÖYLEDİK

Sonra Tudor ile devam etme kararı verdi. Aklı başında Galatasaraylılar olarak ‘Bundan Galatasaray’a hoca olmaz’ dedik. Tudor ile birlikte Galatasaray tarihinin en büyük transfer harekatını yaptılar. Ndiaye gibi Osmanlıspor’a 300 bin euro’ya gelmiş adama 10 milyon euro verdiler.

G.SARAY’DA OLACAKLARI SÖYLEDİM

Takım iyi başladığında, iyi oynamadığını söyledim. Bizi kötü niyetli olmakla suçladılar. Sonra Tudor’un boyası döküldü. Derbiler başlamadan 3 puan alırsa başarıdır diye söyledim ama alamadı. Başkan ise Tudor’un arkasında olduklarını belirtti. Dediklerim çıktı ve başkan devreye bir hafta kala Tudor gitti.

CAVCAV’IN REKORUNU KIRMAK İSTİYOR

Dursun Özbek, rahmetli İlhan Cavcav’ın rekorunu kırmaya çalışıyor. Şu anda dört hoca gitti ve beşinci gelecek. Şu andan itibaren Galatasaray’ı düşünmeme dönemi başladı.

SEÇİM KARARI CUMARTESİ ALINDI

Dursun Özbek seçim kararı aldı. Sanmayın ki bu karar maçtan sonra skora göre alındı. Bu karar cumartesi alındı. İki kişinin bildiği sır değildir, hele Galatasaray’da bir kişinin bildiği bile sır değildir. Öyle geveze bir camiayız biz.

SEÇİM İÇİN ÖZEL GÖRÜŞTÜ!

Cumartesi günü başkan bir takım hukukçularla görüştü. ‘Erken seçim yaparsam, kuracağım yönetim 5,5 aylık mı olur, 3 yıl mı gider?’ diye fikir aldı. Hukukçular bakıyor ve tüzükte bir hüküm yok. Eski tüzükte eğer şimdi seçim olacaksa, bu yönetim 5,5 aylık bir yönetim olurdu. Netlik olmamasından iki kişi faydalandı. Birincisi Ünal Aysal faydalandı ve yeni bir iki sene kazandı ama iki seneyi tamamlamadan istifa etti. Sonrasında ise Aysal istifa edince Duygun Yarsuvat geldi, kısa süre görevde kaldı. Normal seçim zamanı seçime gitti.

BAŞKAN’A ‘ERKEN SEÇİME GİDELİM’ DEMİŞ

Dursun Özbek, 3 yıllık yeni yönetime gidiyor. Bu kararın oluşması da Ahmet Yüce ya da Galatasaray camiasında Ahmet Ocaklı diye tanınan kişinin fikri. Dursun Özbek’e ‘Şampiyon olamazsak seçimi alamayız ve erken seçime gidelim’ demiş. Neden baskın seçim? Muhalefet var, bunların bir bölümü Mayıs’a kadar hazırlık içerisinde. Birilerini bulacaklar, bankalarla nakit akışını görüşecekler. Ama şimdi süre çok az.

BİRİNİN ADAY OLMASI ÇOK ZOR!

Şimdi Dursun Özbek 20 günlük süre bıraktı. Aslında 10 günlük süre bıraktı. Mehmet Helvacı’nın saçma sapan tüzüğünden dolayı böyle oldu. Aday olan 10 gün içerisinde liste oluşturacak ve en az 200 imza toplayacak. Birinin bu kısa sürede doğru düzgün bunu yapması becermesi çok zor. Dursun Özbek ve akıl vericilerinin ön gördükleri bu.

YENİ HOCA NE OLACAK?

Galatasaray seçime giderken hocası yok, 20 gün yönetimde olacak bu yönetim, kimi takımın başına getirecek? Seçimi kaybederse ne olacak? Ya Galatasaray’ı 20 gün teknik direktörsüz bırakacaksın ya da bir teknik direktör getireceksin ama yeni gelen bu adamla çalışmak zorunda mı?

TERİM HABERLERİ SIZDIRILIYOR!

Fatih Terim rüzgarı var, yönetim içinde birileri sızdırıyor. ‘Yönetim içinde Terim’i istemeyenler vardı, onları temizlemek için seçime gidiliyor’ havası oluşturuluyor. Bu taraftarın tepkisini aşağıya çekmek için yapılıyor. Dursun Özbek, Fatih Terim’den geçen seçimlerden önce bir randevu istedi. Fatih Terim ne yaptı? ‘Görüşmem’ Dedi. Fatih Terim, kendini seçim malzemesi yapmayacak kadar akıllı bir adamdır.

FATİH TERİM, ÖZBEK’LE GÖRÜŞMEZ!

Fatih Terim’in bu günlerde Galatasaray’a ihtiyacı olsa bile Dursun Özbek ile görüşmez. Diyelim ki görüştü, Fatih Terim 20 gün sonra seçilip seçilmeyeceği belli olmayan bir başkanla yola çıkmaz. Terim gelir mi gelmez mi bilemem ama seçim bitmeden kimseyle anlaşmaz.

ANA AVRAT KÜFÜR ETTİLER; MEMNUNLAR!

Dursun Özbek gittiğinde en az geldiği günkü kadar borç bırakacak. Riva ve Florya, Dursun Özbek’in iki senesinin faturasını ödüyor. Divan’da bu durumdan memnun olanların olduğunu gördüm. Bana ana avrat küfür ettiler, demek memnunlar. Galatasaray etiğine aykırı seçime gidiliyor, bu seçimin hatalı olduğunu anlattım.

GALATASARAY KÜME DÜŞER!

Bundan sonra Dursun Özbek bir kez daha seçilirse, önümüzdeki dönemlerde borç katlanarak artar. Sportif başarı gelmeyeceği için Galatasaray küme düşer. Çıkış yolu var mı var. Dursun Özbek ‘Sportif AŞ’yi de satalım der’ satarlar. Bir Çinli, bir Rus bulurlar ve Galatasaray’ı satarlar.

VEFA, ALTAY GİBİ OLUR!

Ancak borçlar büyüyerek artarken, marka değeri düşerken, Galatasaray’ı satın alacak bir yatırımcı da bulamazsınız. Daha sonra Galatasaray, Vefa, Altay, İstanbulspor gibi aşağılara doğru gider. ‘Bir dönem bir takım vardı, Avrupa’nın tozunu attırırdı, şimdi bilmem nerede’ yorumları yapılır. Bu da Dursun Özbek’in başarısı olur. Bu tablo karamsar bir tablo değil.

BAZILARINA G.SARAY’DA İŞ VERMİŞ!

Geçen gün Divan Kurulu’nda Dursun Özbek, konuşmalarımdan bir demet yayınlamış. Dursun Özbek’in getirmiş olduğu bir takım kendisine yürekten, gönülden başka her türlü yerden bağlı, 15-20, hatta 50 kişi vardı. Bunların bazılarına Galatasaray’da iş vermiş. Bana ağır hakaret ettiler. Bu yayında Faruk Süren için söylediğim olumlu cümleyi koydular ve bu sefer Faruk Süren’i yuhaladılar.

NE OLDU DA SEÇİM KARARI ALDIN?

Galatasaray’ı seven biri böyle erken seçime gitmezdi. Buradaki mesele Galatasaray’ı kurtarma meselesi değil, iktidarını korumak ve yeniden uzun süre iktidar olmak meselesi. Geçen çarşamba ‘Yönetim taş gibi ayakta’ diyordu. Bu kadar kısa sürede ne değişti de istifa kararı aldın?

15 GÜN EVVEL YETKİ ALMIŞTIN!

Seçimi 20 güne almalarının nedeni başka biri başka birinin aday olmasını engellemek. Neden 45 gün sonra değil? Neden 5,5 ay daha dayanamıyorsun? Hani yönetim olarak güçlüydün? 15 günce öne yeni bütçe için yetki alıyorsun, sonra seçime gidiyorsun. Tudor’u sezon başına değiştirmiyorsun sonra da Galatasaray’a büyük transferler yaptıran teknik adamı gönderiyorsun.

TUDOR’UN GÜNAHI YOK, TAKIMDA SORUN VAR!

Takım içerisinde de büyük uyumsuzluk var. Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, bu kadro ile oynuyorsa, Tudor’un hiçbir günahının olmadığı maçtır diye düşünüyorum. Tudor’suz bile çıksan, mahalle maçı bile olsa, bu güç farkıyla yenersin. Takımda lider yok, takımda uyum yok, takımdaki belli ciddi sorunlar var ve yönetim de bunu çözemiyor. Oyuncu ile hoca gırtlak gırtlağa geliyor.

ÖZBEK 3 YIL DAHA BAŞKAN KALAMAZ!

Dursun Özbek bu seçimi kazanabilir. Ancak Dursun Özbek bu seçimi kazansa bile, Galatasaray’ı 3 sene daha yönetemez. Bu kadar pahalı bir kadro kuruyorsan ve Şampiyonlar Ligi’ne gidemezsen açığın iyice büyür ve Galatasaray iyice sıkıntıya düşer. Bu nedenle Galatasaray’ın Türkiye’de en üst ligden altlara gidebileceğini söylüyorum.

TERİM’İN GELMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

Galatasaray’ın bir şey yapma ihtimalinin olduğunu zannetmiyorum. Yeni teknik direktör istese bile mali durum ve yönetimsizlik oradan ne çıkar bilemiyorum. Galatasaray’ın sorunu, futbolcudan çok doğru dürüst bir teknik adam meselesidir. O teknik adamı bulduktan sonra diye düşünmesi lazım, öncelikle teknik adama yoğunlaşmak lazım. Galatasaray’ın içindeki tartışmalara bakıyorum Fatih Terim’i isteyenler var ancak Fatih Terim’in bu ortama gelmesi mümkün görünmüyor. Zaten seçime giden yönetimin 1 aylığına birini getirmesi nasıl olacak bilmiyorum. Laurent Blanc’ın adı geçiyor, o diyenler var, bu diyenler var…