Farkındalık Festivali bu kez Eskişehir’de

Dünya Değişim Akademisi’nin Aralık ayındaki “Uluslararası Farkındalık Festivali” kültür-sanat şehri Eskişehir’de 23 - 24 Aralık’ta yapılacak.

Her ay ülkemizin özgün, farklı bir cennet köşesinde yapılan Farkındalık Festivalleri ile dünyada bir ilke imza atan Dünya Değişim Akademisi etkinliklerine, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce kişi katılıyor. Her sene tuttuğunuz dileklerin, verdiğiniz Yeni Yıl kararlarının bu sene gerçekten gerçekleşmesini ister misiniz? Bütün dileklerinizin gerçekleşmesinin temelini oluşturan “daha sağlıklı ve daha farkındalıklı olmak kararı”, Dünya Değişim Akademisi'nin Aralıkta yapacağı “Uluslararası Farkındalık Festivali” ile hızla gerçekleşebilir.

Daha pozitif, aktif, canlı ve başarılı olmak için, sevgi ve mutluluk için, en iyisi içinizden ne geçerse, yüzlerce farkındalıklı kişiyle birlikte dilemek için gelin Eskişehir'de buluşalım. 23-24 Aralık'ta doğanın kalbinde, yemyeşil bir çevre içinde dinlenmek ve yenilenmek isteyenlere uygun tasarlanmış olan Tasigo Hotel Eskişehir Termal'deki “Farkındalık Festivali” 2 gün sürecek. Enerji merkezlerini arındırmaya ve aktifleştirmeye yönelik 4 özel çalışmada özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevgi enerjileri güçlenecek. Ayrıca nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme, vücut çalıştırma uygulamaları ve İnteraktif Söyleşi –Tüm Sorulara Cevaplar ile toplam 9 farklı seans yapılacak.

Sunulan özel çalışmalarla;

– Nefes çalışmaları ile akciğerlerin arındığını, tüm vücudun canlanıp bol oksijenle şarj olduğunu,

– Biyoenerji çalışmaları ile negatif enerjinin boşalıp enerji alanınızın ve vücudunuzun güçlendiğini,

– Vücut çalıştırma teknikleri ile vücudun her kasının çalışıp, rahatladığını, ağrıların azalıp bedeninizin hafiflediğini ve gençleştiğini,

– Konsantrasyon uygulamaları sayesinde odaklanmanızın güçlenip, iş hayatınızdaki veriminizin arttığını,

– Gevşeme çalışmaları ile stres, uykusuzluk, zihinsel ve bedensel geriliminizin azaldığını,

– Enerji merkezi çalışmaları ile sağlık sorunlarınızın azaldığını, zihinsel, fiziksel ve ruhsal bütünlüğe eriştiğinizi deneyimleyeceksiniz.

Siz de “sadece eğlenmek değil kuantum sıçrama yaşamak istiyorum” diyorsanız bu festival tam size göre…

FESTİVAL PROGRAMI

Festival Programı:

Tasigo Hotel Eskişehir Termal 23-24 Aralık 2017

23 Aralık Cumartesi

11.00 – Özgüven çalışması

12.30- Kahvaltı

14.30 –Konsantrasyon

15.30 – Nefes çalışması

17.00 – Yaratıcılık çalışması

18.45 – Akşam Yemeği

19:45 – Dans Gösterileri

20.00 – İnteraktif söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar

24 Aralık Pazar

08.00 – İçsel güç çalışması

09.30 – Kahvaltı

12.30 – Vücut çalıştırma teknikleri

13.30 – Gevşeme çalışması

15.00 – Saf Sevgi çalışması

Matlarınızı ve kalın giysilerinizi getirmeyi unutmayınız.

Kayıt ve detaylı bilgi için:

info@festivalbudur.org

www.festivalbudur.org

T. 0 212 243 96 42 – 0 533 251 75 83