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Dursun Özbek’in basın toplantısı sosyal medyada tepki topladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Igor Tudor ayrılığı ve alınan seçim kararının ardından düzenlediği basın toplantısı sosyal medyaya damga vurdu.
16:1319 Aralık 2017
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Dursun Özbek’in basın toplantısı sosyal medyada tepki topladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in teknik direktör Igor Tudor ayrılığı ve alınan seçim kararının ardından düzenlediği basın toplantısı sosyal medyada çok konuşuldu.

Özbek’in sürekli yaptığı 2018 vurgusu ve basın mensuplarının sorduğu sorularına verdiği cevapları tatmin edici bulmayan Galatasaray taraftarları tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR…

Etiketler
basın toplantısı Dursun Özbek galatasaray sosyal medya
Son güncelleme: 16:35 | 19.12.2017
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