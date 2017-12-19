Dursun Özbek’in basın toplantısı sosyal medyada tepki topladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Igor Tudor ayrılığı ve alınan seçim kararının ardından düzenlediği basın toplantısı sosyal medyaya damga vurdu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in teknik direktör Igor Tudor ayrılığı ve alınan seçim kararının ardından düzenlediği basın toplantısı sosyal medyada çok konuşuldu.

Özbek’in sürekli yaptığı 2018 vurgusu ve basın mensuplarının sorduğu sorularına verdiği cevapları tatmin edici bulmayan Galatasaray taraftarları tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR…

Dursun Özbek'in basin toplantisini anlayan Öss'de anlatim bozukluklari sorularindan full ceker. Ben iptal — Yakup Çınar (@yakupcinar) 19 Aralık 2017

resmen şaka gibi kendi konuştu kendi anladı mı acaba“Dursun Özbek” — yusuf (@ybunsuz1453) 19 Aralık 2017

Dursun Özbek’in basın toplantısı özeti(temsili değil) pic.twitter.com/ZfAP8lXoUX — Abuzer Aydın (@abzraydn) 19 Aralık 2017

1saat konuşup hiçbirşey anlatmayan başkan Dursun Özbek — mustafa arda (@mustafaarda62) 19 Aralık 2017

Şu basın toplantısından sonra dehşete düşmeyen Galatasaraylı yoktur heralde. Dursun Özbek’li yeni bir dönem, bildiğimiz Galatasaray’ın resmi olarak sonu olacak. — Anıl Yavuz (@RemziAnilYavuz) 19 Aralık 2017

Dursun Özbek -Yeni seçim kaç yıllık?+Yönetimi yıpratmayın!-Fatih Terim gelecek mi?+YIPRATMAYIN!-İyi misiniz başkanım?+YIPRATMAYIN DEDİM!!!! — Yunus Dağhan (@dagn21) 19 Aralık 2017

Dursun Özbek yine ne palavralar atıyor — munferist (@munferist) 19 Aralık 2017

ve bazıları şimdi öğreniyor Dursun Özbek aslında Galatasaray’a atanmış bir kayyum.. herhangi bir sportif geçmişi olmayan futbolla tek ilgisi otelinde konaklayan takımlar olan bir garip adam ve bu adam 3 yıl daha taraftarın sabrını ölçecek — ekrem akdemir (@GialloRosso__) 19 Aralık 2017

Başkanım nasılsınız iyi misiniz? Dursun Özbek : Mayıs 2018 — Demirkapı Ǝrsson II (@blacklionII) 19 Aralık 2017

yanına bir tercüman alsaydın da ne dediğini bizde anlasaydık Dursun Özbek — Ali BİLEN (@AliBilennn) 19 Aralık 2017

Dursun Özbek; Gdjdjjdjrnrbbrhrjjdpöööğğmllpppmmlookmkoomöökjdhshsjdjjdjdjdıfjfnöööööööööflf Toplantı sona erdi.. pic.twitter.com/M5k21ESrXg — Galatasaray Dünyası (@uyanikgs) 19 Aralık 2017

Dursun Özbek: Değerli Galatasaraylılar değerli basın mensupları katılımlasrınaza katılımasızlara katılımlaranızdan dolayı teşkür ediyorum. — Cimbomist (@cimbomist29) 19 Aralık 2017

dursun özbek:-eeee-kem küm-dolayısile-ben cevap verdiğimi düşünüyorum — lionur (@lionur2334) 19 Aralık 2017

Dursun Özbek bu amcayla akrabalık var mı ? pic.twitter.com/mvZm2g1GeS — 5,7 but playboy (@lazzersx) 19 Aralık 2017

Dursun Özbek basın toplantısı = Demet Akalın tweetleri — Celâl Tunç Eraslan (@eraslantunc) 19 Aralık 2017

“Dursun Özbek” de tercüman kullansın — Ozan Murat Yıldırım (@adaliozan11) 19 Aralık 2017

Kısaca Dursun Özbek’in Açıklamaları . pic.twitter.com/EzijQBBOsQ — Kamil Aktepe (@KamilAktepe) 19 Aralık 2017

Dursun Özbek hangi dilde konuştu beyler? — Okan (@NzmhkmtOkan) 19 Aralık 2017

Dursun Özbek , Basın Toplantısı Detayları . pic.twitter.com/f9E0FtnCo6 — Kamil Aktepe (@KamilAktepe) 19 Aralık 2017