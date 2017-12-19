Deplasman dönüşü Adana Demirspor taraftarından korkunç saldırı! | Son dakika haberleri

TFF 1.Lig'de pazar günü oynanan Altınordu-Adana Demirspor maçından dönen bir grup Adana Demirspor taraftarı dinlenme tesislerinde karşılaştıkları Kayserispor taraftarlarına saldırdı, 4 taraftarın bıçaklandığı iddia edildi. Adana Demirspor taraftarları yaşları 16 ile 18 arasında değişen gençlere bıçak ve palalarla saldırdı.

TURGUT ERAT / SÖZCÜ ÖZEL

TFF 1.Lig’de Pazar günü İzmir’e Altınordu deplasmanına giden bir grup Adana Demirspor taraftarı dönüş yolunda karşılaştıkları Kayserispor taraftarlarına saldırdı.

TFF 1.Lig’in 16.haftasında Altınordu ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Adana Demirspor taraftarları dönüş yolunda ortalığı birbirine kattı… Afyonkarahisar’da bulunan Kolaylı Dinlenme Tesisleri’nde kendileri gibi deplasmandan dönen Kayserispor taraftarları ile karşılaşan Adana Demirspor taraftarları yaşları 16 ile 18 arasında değişen gençlere bıçak ve palalarla saldırdı.

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4 otobüsle tesislere gelen Adana Demirspor taraftarları içeride gördükleri, Akhisar deplasmanından dönen Kayserispor taraftarlarına saldırdı. Ortalığın karıştığı kavgada Kayserispor taraftarlarını linç eden Adana Demirspor taraftarlarının 4 kişiyi de bıçakladığı iddia edildi. Bu sırada bazı Kayserispor taraftarlarının kendilerini tuvalete kilitleyerek kurtardıkları öğrenildi. Sözcü whatsapp hattına gelen video görüntüleri saldırının ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne serdi.

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