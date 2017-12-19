CANLI İZLE: Fenerbahçe Doğuş Kızılyıldız maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Euroleague 13. hafta

Fenerbahçe Doğuş Kızlıyıldız maçını canlı izlemek isteyen basketbol tutkunları mücadelenin saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak Google üzerinden araştırıyor. Geçen yılın Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş 13. maçında Kızılyıldız karşısında galip gelmek istiyor. Temsilcimiz oynadığı 12 mücadelenin 8 kazandı. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe Doğuş Kızılyıldız maçını canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki mücadele ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte detaylar...

Fenerbahçe Doğuş Kızılyıldız maçı canlı izleme yolları haberimizde. Peki Fenerbahçe Doğuş basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda? Temsilcimiz bu gece Sırbistan temsilcisi Kızılyıldızı ağırlayacak. Son şampiyon sarı-lacivertlilerin 8 galibiyeti bulunurken, Sırbistan temsilcisinin ise 5 galibiyeti bulunuyor. Nefes kesecek Fenerbahçe Doğuş Kızılyıldız Euroleague maçının canlı izleme yollarını, saatini ve kanalını öğrenebilirsiniz. Mücadelede forma giyemeyecek Ahmet Düverioğlu'nun ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi sürüyor. İşte mücadele hakkında tüm detaylar…

FENERBAHÇE DOĞUŞ KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENECEK?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 13. maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. 19 Aralık Salı günü 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Doğuş Kızlıyıldız maçı beIN Sports3 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Michele Rossi (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.Aşağıda paylaştığımız linkten Fenerbahçe Doğuş Kızılyıldız maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

FENERBAHÇE DOĞUŞ KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE!

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, ilk olarak bugün saat 20.45’te Sırbistan ekibi Kızılyıldız’ı konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip daha sonra 21 Aralık Perşembe günü saat 22.05’te İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv’e konuk olacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 4 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra evinde Zalgiris Kaunas’a 90-89 mağlup olarak bu seriyi sonlandırmıştı. Obradovic’in öğrencileri, bu maçı kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor.

FENERBAHÇE DOĞUŞ’TA SON DURUM

Takımımız, son resmi maçına Basketbol Süper Ligi kulvarında çıktı ve 11. hafta karşılaşmasında Tofaş'ı deplasmanda 88-71 ile geçti. Ligde oynadığı ilk 10 maçın tamamından galibiyetle ayrılan Tofaş'ı özellikle son çeyrekteki oyunuyla geçen Fenerbahçe Doğuş'ta beş oyuncu çift haneli sayılarda skor üretti. Luigi Datome'nin 24 sayıyla yıldızlaştığı ekibimizde Guduric ve Vesely de 13'er sayı buldu.

Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague'de 12. hafta mücadelesinde Zalgiris Kaunas'ı konuk ettiği karşılaşmada beklenmedik bir yenilgi aldı. Litvanya ekibini ağırlayan ekibimiz, müsabakadan 90-89'luk yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçemiz, 12. maçında dördüncü kez mağlup olurken, karşılaşmada 20 sayı üreten Jan Vesely ve 19 sayı bulan Brad Wanamaker'ın çabaları galibiyet için yeterli olmadı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Ahmet Düverioğlu'nun ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi sürüyor. Oyuncumuz, Zalgiris Kaunas ve Tofaş maçlarında forma giyemedi.

Obradovic'in öğrencileri, Kızılyıldız maçının ardından 20 Aralık Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapacağı idmanın sonunda, akşam saatlerinde İsrail'e hareket edecek. Ekibimiz, 21 Aralık Perşembe günü TSİ 22:05'te Maccabi Fox'a konuk olacak.

KIZILYILDIZ’DA SON DURUM

Sırbistan temsilcisi, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 12 maçta beş galibiyet elde etti ve ikili maç haftasına 11. sırada giriyor. Kızılyıldız, EuroLeague'de oynadığı son üç maçı da kazanırken, bu seride Real Madrid (87-83) ve Valencia'yı (86-82) deplasmanda, Anadolu Efes'i (100-81) evinde mağlup etmeyi bildi.

Kızılyıldız'ın son maçı olan Valencia mücadelesinde James Feldeine 26 sayıyla yıldızlaştı. Bu mücadelede son 6 dakikaya 72-59 geride giren Sırbistan ekibi, harika bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 86-82 kazandı.

Kızılyıldız, Adriyatik Ligi'nde ise bu sezon 12 maça çıktı ve elde ettiği 10 galibiyet ile lider durumda. Rakibimiz, Adriyatik Ligi'ndeki iki yenilgisini Buducnost' karşı evinde 79-75 ve Cedevita'ya karşı deplasmanda 79-74 ile aldı. Kırmızı-beyazlılar, son Adriyatik Ligi maçında ise Mornar'ı deplasmanda 82-74 ile geçmeyi bildi. Bu mücadelede Feldeine ve Jankovic 18'er sayıyla yıldızlaştı.