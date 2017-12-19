Bursaspor’da gönderilecek isimler belli oldu

Ara transfer döneminde 3-4 takviye yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Bursaspor’da, takımdan gönderilecek isimler de belli oldu.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen'in, yönetim ile yaptığı görüşmede ara transfer döneminde öncelik olarak kadro şişkinliğine çözüm bulunmasını istediği öğrenildi.

Daha önce yaptığı açıklamada kadrodaki oyuncu fazlalığına dikkat çekerek, “30 oyuncu yerine 25 oyuncuyla çalışmayı tercih ederim. Herkes durumun farkında. Bununla alakalı hem kararlar hem de uygulanacak operasyonlar aralık ya da ocak ayındaki dönemlerde olacaktır” ifadelerini kullanan Le Guen'in transfer döneminde de önceliği bu konuya vereceği belirtildi.

Ligde forma şansı bulamayan ve az sürede görev alan isimler ile yolların ayrılacağı öğrenilirken, bu isimlere de kendilerine kulüp bulmalarının iletildiği kaydedildi. Teknik Direktör Paul Le Guen'in verdiği rapor doğrultusunda Deniz Yılmaz, Merter Yüce, İsmail Konuk, Bilal Kısa, Sinan Bakış ve Furkan Özçal gibi isimlerle yolların ayrılacağı, bu isimlerin takım bulamaması halinde de Antalya kampına dahil edilmeyecekleri öğrenildi.

Takımdan ayrılması gündeme gelen isimlerin bu sezon ligde görev aldıkları süreler şöyle:

Deniz Yılmaz: 4 maç (248 dakika)

Merter Yüce: 4 maç (85 dakika)

İsmail Konuk: (Süre yok)

Bilal Kısa: 2 maç (44 dakika)

Sinan Bakış: 3 maç (107 dakika)

Furkan Özçal: (Süre yok)

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