Bu futbol şampiyon yapar

Sezonun en iyi futbolunu izledik. En iyi futbolu oynayan takım hâlâ Beşiktaş. Şampiyonluğa yakışan futbol, bu futbol. Bir takım rakibini ancak bu kadar ezebilir, bu kadar iyi futbol oynayabilir. Nedenlerine bakacak olursak:

1- Kapanan Osmanlıspor defansını kanatlardan sağdan Gökhan ve özellikle Quaresma, sol taraftan da Babel ve Adriano şaşkına çevirdi. Sağlı sollu kombine akınlarla, mükemmel bindirmelerle gelen isabetli ortalarla pozisyonlar üretildi, goller geldi.

2- Babel kanat oyuncusu olmasına rağmen ceza sahasında doğru hamlelerle ikinci santrfor gibi pozisyon yarattı, pozisyonlara girdi ve yetenekleriyle takımına goller kazandırdı. Bu maçın en büyük kazananlarından biri, ikinci santrfor Babel'in varoluşuydu.

3- Beşiktaş sistemini değiştirmedi fakat Şenol hoca son haftalarda çok yavaş oynayan, defansın arasına çok giren Tolgay'ın yerine Medel'i sahaya sürerek, öne doğru çok çabuk garanti paslarla, etkili atakların yapılmasını sağladı. Bu değişiklikle takımın hem pas yüzdesi arttı hem de Medel ve Talisca'nın oyunun yönünü çok çabuk değiştirmesi rakip savunmayı çökertti.

4- Talisca takımın ofansif gücünü çok arttırıyor. Quaresma ve Babel ile kurduğu üçgenler, üçüncü bölgede pas alışverişleri, oyunu kanatlara taşıma ve merkeze çabuk gelip pozisyon üretme, takımın ofansif olarak rakip defansı paramparça etmesine katkı sağlıyor.

5- Defans mükemmel. Pepe ile Tosic rakiplerinin tüm hamlelerini engelledi ve bütün ikili mücadeleleri kazanıp öne doğru çabuk ve garanti oynayarak hızlı akınların başlamasına katkı sağladı.

Beşiktaş iyi motive olup, maç içinde mükemmel konsantre sağlayınca ve tam kapasitesini ortaya koyunca, böyle bir fark ortaya çıktı. Yavaş oyundan hızlı ve tempolu oyuna geçince, rakibi ezdiler. Tebrikler Beşiktaş.