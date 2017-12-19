Böyle gitmez

Öncelikle herkes bilsin ki Galatasaray taraftarı teknik direktörünün pasif davranışlarını asla kabullenemez. Çünkü sarı-kırmızılı camia, her puan kaybının ardından rakip takımı kutlayan, kendisine oynatması için transfer edilen yıldız oyuncuları oynatamayan, ezeli rakipleri karşısında çaresiz futbol oynatan bir hocaya tahammül etmez. Doğal olarak Galatasaray büyük bir camia ve her sezon olduğu gibi bu sezon da hedef şampiyonluk… Ancak İgor Tudor ya bunun farkında değil ya da büyük takımın küçük hocası olmayı kabullenmiş durumda. “Bu kanıya nereden vardın” diye sorarsanız, özellikle puan cetvelinin üst sıralarında yer alan takımlara karşı galibiyetinin bulunmaması derim. Galibiyeti geçtik, oynattığı pısırık futbol taraftarları kızdırıyor. Tudor belli ki bu mesajı iyi almamış, icraatları da koltuğunu ciddi manada sallıyor.

Yol yakınken müdahale

Hırvat hocanın sezon başında henüz diğer takımlar tam olarak hazır değilken alınan saha sonuçları ile göz boyadığı ortaya çıktı. Ligin üst sıralarındaki takımlara karşı 5 maçtan 1 puan çıkarması ispat niteliğinde. Aslında bunun böyle gitmeyeceği ortada. Yönetim, milli takımdan gönderildikten sonra dışarıda bekleyen Fatih Terim baskısı altında eziliyor. Başkan Dursun Özbek bu sezon yaşayacağı şampiyonluğun öneminin farkında. Sessiz kalarak fırtına öncesi sessizliği işaret ediyor adeta. Ama daha ne kadar dayanabilir bilinmez. Yol yakınken müdahale etmesi gerekiyor. Geçen her gün kendisini yıpratıyor. Çünkü Terim'in sistem dışında kalması, hangi hocayı getirirsen getir baskıyı da beraberinde getirir ve yeni hoca bu baskı altında ezilir.