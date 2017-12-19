‘Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’ sahiplerini buldu

Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğu Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, 7. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni’nde ‘Yılın En’lerini açıkladı. 18 Aralık Pazartesi gecesi Boğaziçi Albert Long Hall’de gerçekleşen törende yılın en iyi bireysel sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı olurken, yılın en iyi spor yöneticisi Fikret Orman, yılın en iyi takımı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yılın en iyi antrenörü Zeljko Obradovic ve yılın en iyi çıkış yapan takımı Göztepe Spor Kulübü Erkek Futbol seçildi.

Türkiye'nin ilk öğrenci topluluğu olan Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödül Töreni'nde yılın en iyileri açıklandı. Sporun pek çok alanında Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından seçilen en iyilerin ödüllerini aldığı törende spor camiasının ünlü isimlerini bir araya geldi.

10 kategoride ‘Yılın En'leri ödüllerini aldı

Sunuculuğunu Özgür Buzbaş'ın ve Sinem Ökten üstlendiği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödül Töreni'nde bu yıl 10 kategoride ödüller sahibini bulurken, yılın en iyi bireysel sporcusu Milli Jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yılın en iyi spor yöneticisi Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman seçildi. Orman ödülünü Boğaziçi Üniversite Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zafer Yenal'dan aldı. Yılın en iyi takımı ise Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oldu. Takım adına ödülü Takımın Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Tekcan'dan aldı. Yılın en iyi antrenörü olarak Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic seçildi. Yılın en iyi spor yorumcusu ödülünü ise Mehmet Demirkol'a takdim edildi.

Sporcu Kardeşliği Özel Ödülü bu yıl 6 ayrı isme verildi

Oylamadan bağımsız olarak belirlenen ‘Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği)' Özel Ödülü'nün bu yılki sahipleri ise Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Millî Takımı, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Türkiye Ampute Futbol Erkek Milli Takımı, Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Türkiye Judo Şampiyonu Mehmet Ali Ravi, Karma Dövüş Sanatları Dünya Şampiyonu Kadir Dalkıran oldu.

Ayrıca Milli Atlet Ramil Guliyev'ya “Özel Başarı Ödülü”, Dünya FairPlay Konsey Üyesi Erdoğan Arıpınar'a “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, Ozan Bayrak'a ‘Boğaziçi Spor Elçisi Ödülü' Yasin Sülün, Batuhan Erikli ve Göztepe SK U19 Futbol Takımı'na ise Fairplay Ödülü takdim edildi.

Törende ödül alan isimler şu şekilde:

Yılın En İyi Takımı: Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı

Yılın En İyi Basketbol Oyuncusu: Bogdan Bogdanović

Yılın En İyi Voleybol Oyuncusu: Zhu Ting

Yılın En İyi Bireysel Sporcusu: Ayşe Begüm Onbaşı

Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Cengiz Ünder

Yılın En İyi Çıkış Yapan Takımı: Göztepe Spor Kulübü Erkek Futbol Takımı

Yılın En İyi Antrenörü: Zeljko Obradovic

Yılın En İyi Spor Yöneticisi: Fikret Orman

Yılın En İyi Spor Programı: Spor Servisi

Yılın En İyi Spor Yorumcusu: Mehmet Demirkol

Spor Kardeşliği Ödülü: Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Millî Takımı, Türkiye İşitme Engelliler, Futbol Milli Takımı, Mehmet Ali Ravi, Kadir Dalkıran, Türkiye Ampute Futbol Erkek Milli Takımı, Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Erdoğan Arıpınar

Özel Başarı Ödülü: Ramil Guliyev

Boğaziçi Üniversitesi Spor Elçisi: Ozan Bayrak

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