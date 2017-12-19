Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK’ya sevk edildi

Beşiktaş Kulübü, "çirkin ve kötü tezahüratı" ile "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Fenerbahçe'nin ise "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle, Galatasaray'ın da "saha olayları" sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

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