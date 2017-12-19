Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness’ten Neymar açıklaması

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın abartıldığını söyledi.

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’in başkanı Uli Hoeness, PSG’nin yıldızı Neymar hakkında çok konuşulacak sözler sarfetti.

Sezon başında 222 milyon euro bedelle astronomik bir fiyatla Paris Saint Germain’e transfer olan Brezilyalı yıldız için yeni transfer iddiaları da kamuoyunu meşgul ediyor.

Real Madrid’in yanı sıra Bayern Münih’in de Neymar için nabız yokladığı iddia edilirken Alman devinin başkanı dedikodulara son verecek bir açıklama yaptı.

Taraftarlarla yılbaşı yemeğinde buluşan Bayern Münih Başkanı Hoeness, “Neymar bana pek iyi gelmiyor, abartılıyor. Oyunculara bu kadar para vereceğimizi sanmıyorum. Bence Mbappe çok iyi bir oyuncu” dedi.

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