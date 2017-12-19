Antalyaspor’un yıldızı Jeremy Menez, Meksika yolunda
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Jeremy Menez'in Meksika takımlarından Club America ile görüştüğü iddia edildi
Süper Lig’de zor günler yaşayan Antalyaspor’un Fransız yıldızı Jeremy Menez’in Meksika’ya gideceği iddia edildi.
Fransa’nın ünlü gazetelerinden L’Equipe’de yer alan habere göre, Jeremy Menez’in Meksika Ligi takımlarından Club America ile görüştüğü ve transfer döneminin açılmasıyla Meksika’ya gideceği yazıldı.
Yüksek maaşı sebebiyle Antalyaspor’un da bu transfere onay verebileceği belirtildi.