Antalyaspor’un yıldızı Jeremy Menez, Meksika yolunda

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Jeremy Menez'in Meksika takımlarından Club America ile görüştüğü iddia edildi

Süper Lig’de zor günler yaşayan Antalyaspor’un Fransız yıldızı Jeremy Menez’in Meksika’ya gideceği iddia edildi.

Fransa’nın ünlü gazetelerinden L’Equipe’de yer alan habere göre, Jeremy Menez’in Meksika Ligi takımlarından Club America ile görüştüğü ve transfer döneminin açılmasıyla Meksika’ya gideceği yazıldı.

Yüksek maaşı sebebiyle Antalyaspor’un da bu transfere onay verebileceği belirtildi. Lakers, Kobe`nin iki forma numarasını da emekliye ayırdı Los Angeles Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant'ın 8 ve 24 numaralı formaları mücadelenin devre arasında gerçekleştirilen tören ile emekli edildi. İlgili Haberi Oku