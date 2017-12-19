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Antalyaspor’un yıldızı Jeremy Menez, Meksika yolunda

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Jeremy Menez'in Meksika takımlarından Club America ile görüştüğü iddia edildi
12:0719 Aralık 2017
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Antalyaspor’un yıldızı Jeremy Menez, Meksika yolunda

Süper Lig’de zor günler yaşayan Antalyaspor’un Fransız yıldızı Jeremy Menez’in Meksika’ya gideceği iddia edildi.

Fransa’nın ünlü gazetelerinden L’Equipe’de yer alan habere göre, Jeremy Menez’in Meksika Ligi takımlarından Club America ile görüştüğü ve transfer döneminin açılmasıyla Meksika’ya gideceği yazıldı.

Yüksek maaşı sebebiyle Antalyaspor’un da bu transfere onay verebileceği belirtildi. 19 Aralık 2017 Lakers, Kobe`nin iki forma numarasını da emekliye ayırdı Los Angeles Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant'ın 8 ve 24 numaralı formaları mücadelenin devre arasında gerçekleştirilen tören ile emekli edildi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Antalyaspor Jeremy Menez
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