Yok böyle maç! 47-0 bitti

Kanarya Adaları Gençler Ligi'nde Las Palmas'ın B Takımı, Las Coloradas B Takımı'nı 47-0 mağlup etti ve tarihi bir rekora imza attı.

Kanarya Adaları Genç Ligi'nde Las Palmas B takımı ile Las Coloradas B karşı karşıya geldi.

İspanya’nın en üst seviye ligi olan La Liga’da mücadele eden Las Palmas’ın B Takımı, Gençler Ligi’nde rakibi Las Coloradas’ı 47-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. 70 dakika üzerinden oynanan maçta atılan 47 gol ilginç bir istatistiğe ve daha önce eşine rastlanmamış bir skora neden oldu.

İstatistiklere göre karşılaşmanın her 100 saniyesinde bir gol atılmış oldu. Las Palmas B Takımı, kendi grubunda şimdiye kadar çıktığı maçlarda toplam 147 gol attı ve kırılması zor bir rekora imza attı.

HaberTürk

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