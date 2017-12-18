Tudor’un gönderilmesinin ardından Yılmaz Vural çılgınlığı

Galatasaray'ın teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı sonrası sosyal medya yıkıldı. Sarı kırmızılı taraftarları arasında Yılmaz Vural ve Fatih Terim sesleri yükseldi.

Süper Lig’in 16.haftasında Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray’da yönetim Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayırma kararı aldı. Igor Tudor’un yoğun şekilde protesto eden sarı kırmızılı taraftarlar ayrılık kararının ardından sosyal medyada Hırvat çalıştırıcı için yüzlerce yorum yaptı. İşte Tudor’un gönderilmesinin ardından yapılan paylaşımlar…

Bence tudor un yerine Yilmaz Vural gelsin. Sopayla oynatır valla #TudorİSTİFA — Miss.kosif (@MissKosif) 17 Aralık 2017

Yılmaz Vural ne demişti?” Tudor’un Galatasaray’ın başında olması içimi acıtıyor”. Haklı mıymış? Haklıymış. Bunu dedi diye Yılmaz Vural’ı eleştirenler okumuştum. Aklıma geldi. — Deniz Özer (@92denizozer) 18 Aralık 2017

“Igor Tudor” gitti bay bay diyoruz yılmaz Vural hoş geldin diyoruz hep birlikte… — angarali7106 (@akdeniz7106) 18 Aralık 2017

Tudor yollar ayrıldı . En çok sevinen yılmaz vural olmuştur. — Erdogan parlak (@Erdoganpar) 18 Aralık 2017

Sana mutluluğun tarifini vereyimmi. igor tudor gitmiş — hkmt_klc (@hikmethell) 18 Aralık 2017

Tudor’dan kurtulduk insallah yonetim imparator’u getirir!!!!!! “Galatasaray’da Tudor” — Cimbom Analiz (@CimbomAnaliz) 18 Aralık 2017

Galatasaray’da Tudor gitti mi şimdi madem böyle oluyordu daha önce gönderseydiniz.Bence sizde gidin #Yönetimİstifa — merve balcı (@46education) 18 Aralık 2017

Dursun’un kaldığı bir Galatasaray’da, Tudor’un gitmesine ne kadar sevinmeliyiz? — Alfonsoloji ♕ (@AlfonsoBasgan) 18 Aralık 2017

Galatasaray’da Tudor gitti sevindik ama Fatih Terim gelmezse sevincimiz yarim kalacak — ebru üstün (@eustun61) 18 Aralık 2017

Galatasaray’da Tudor kovuldu müjdesini aldık geriye bir müjde almak kaldı. “GALATASAYLI FATIH YUVASINA DÖNMÜŞTÜR” — @Abdurrahman kstp (@AKustepe1) 18 Aralık 2017

“Galatasaray’da Tudor” gitti ama gidip de yerine yine ligi hiç bilmeyen yabancı bir teknik direktör getirirlerse bu yıl da gitti demektir… Ya Yılmaz Vural ya Fatih Terim! — Ozan Sarıboyacı (@EdebiDivancik) 18 Aralık 2017

“Galatasaray’da Tudor” dönemi sona erdi. ” İMPARATOR YUVADA ” başlıkları için geri sayım başladı… — sithlordu (@al_canberk) 18 Aralık 2017

“Galatasaray’da Tudor” devri bitmiş,gelen gideni aratmasa bari. — Ali AYNA 19♡3 (@aliayna1903) 18 Aralık 2017

Galatasaray’da Tudor gitsin, Fatih Terim gelsin diye takımın başarısızlığını istediler. Uslanmayacak bunlar. Terim eski Terim değil, bu kez batıracak. — Burhan (@BurhanKus20) 18 Aralık 2017

Galatasaray’da Tudor dönemi sona erdiYeniden Terim dönemi mi başlayacak?İşsiz Terim’in İŞSİZLİK tazminatı güme mi gidecek? — Sırrı Çağlar (@Tarabyaustu) 18 Aralık 2017

Galatasaray’da Tudor ‘un gönderilmesi ile haftaya 10 numara başlamak — Seyma Görgün (@seyma_gorgun) 18 Aralık 2017

Galatasaray’da Tudor'un kovulduğunu öğrenen Fenerliler Bağdat caddesinde,Beşiktaşlılar köyiçinde toplanmaya,Kararı protesto etmeye,Tudor Lehine slogan atmaya başladılar… — OFSAYT OSMAN (@BudaMIGoLDiYiL) 18 Aralık 2017