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Tudor’un gönderilmesinin ardından Yılmaz Vural çılgınlığı

Galatasaray'ın teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı sonrası sosyal medya yıkıldı. Sarı kırmızılı taraftarları arasında Yılmaz Vural ve Fatih Terim sesleri yükseldi.
12:4018 Aralık 2017
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Tudor’un gönderilmesinin ardından Yılmaz Vural çılgınlığı

Süper Lig’in 16.haftasında Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray’da yönetim Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayırma kararı aldı. Igor Tudor’un yoğun şekilde protesto eden sarı kırmızılı taraftarlar ayrılık kararının ardından sosyal medyada Hırvat çalıştırıcı için yüzlerce yorum yaptı. İşte Tudor’un gönderilmesinin ardından yapılan paylaşımlar…

Etiketler
galatasaray Tudor yılmaz vural
Son güncelleme: 12:43 | 18.12.2017
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