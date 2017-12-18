TFF 1. Lig | Adanaspor 0-0 İstanbulspor

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor, konuğu İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig 16. hafta karşılaşmasında Adanaspor, kendi sahasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. 3’üncü dakikada Bekir’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan topu güçlükle kornere çeldi. 23’üncü dakikada Tevfik’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdulaziz’in vuruşunda top kalecide kaldı. 26’ncı dakikada ceza sahası dışından Yalçın’ın vuruşunda topu kaleci İrfan kontrol etti.

34’üncü dakikada sol kanatta köşe çizgisine yakın noktadan sert vuran Onur Kalay’ın şutunu kaleci güçlükle kornere attı. 40’ıncı dakikada İbrahim Yılmaz’ın ceza sahası içinde topla buluşturduğu İbrahim Halil, müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi. 45+2’nci dakikada Onur Kalay’ın ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleye gönderdiği top savunmaya çarparak kornere çıktı.

48’inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Bilal Yener’in kaleye gönderdiği topu kaleci kornere çeldi. 55’inci dakikada İbrahim Yılmaz’ın ceza sahası içinde şık pasıyla topla buluşan İbrahim Halil, müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi. 59’uncu dakikada Magaye’nin ceza sahası çizgisi üstünden kaleye gönderdiği top savunmaya çarparak kornere çıktı.

77’nci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Kubilay’ın sert şutunda kaleci İrfan topu kornere çeldi. 89’uncu dakikada Bahattin ceza sahası çizgisinde sert vurdu, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

MAÇ SONUCU: Altınordu 1-1 Adana Demirspor | TFF 1. Lig 16. hafta TFF 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Altınordu ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Erkan Engin, Ahmet Ayaz, Önder Yılmaz

ADANASPOR: İrfan, Gökhan Süzen, Abdulaziz (Dk.64 Bahattin), Magaye, Vinicius, Oğuz Han (Dk. 89 Gökhan Meral), Tevfik, Renan Da Silva, Renan Diniz, Koman, Bekir (Dk.30 Bilal Yener)

İSTANBULSPOR: Okan, Yalçın, Onur Kolay (Dk.89 Muhsin), Onur Ergün, Cajic, Oğuzhan Berber, Wellington, Kubilay, Mehmet Zeki, İbrahim Halil (Dk.64 Ali Dere), İbrahim Yılmaz

SARI KARTLAR: Vinicius, (Adanaspor), Cajic, (İstanbulspor)