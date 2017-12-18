Taraftarın Tudor aleyhine yaptığı paylaşımı Maicon’un eşi de beğendi!
Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Maicon'un eşi Ursula, Igor Tudor aleyhine yapılan bir paylaşımı beğenince sosyal medyada gündeme oturdu.
Galatasaray’ın Evkur Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Igor Tudor’a büyük bir tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada Igor Tudor aleyhine paylaşımlar yapılırken bu paylaşımlardan birini Maicon’un eşi Ursula Roque de beğendi.
“#GoHomeTudor” ifadesi paylaşımda kullanılırken Ursula’nın böylesi bir paylaşımı beğenmesi soru işaretleri doğurdu. Geçen hafta oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından Evkur Yeni Malatyaspor maçında da ilk yarının sonunda Maicon oyundan alınırken Brezilyalı futbolcunun Tudor ile bir sorun yaşayıp yaşamadığı tartışma konusu oldu.
İşte o paylaşım:
Son güncelleme: 00:21 | 18.12.2017