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Taraftarın Tudor aleyhine yaptığı paylaşımı Maicon’un eşi de beğendi!

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Maicon'un eşi Ursula, Igor Tudor aleyhine yapılan bir paylaşımı beğenince sosyal medyada gündeme oturdu.
00:1118 Aralık 2017
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Taraftarın Tudor aleyhine yaptığı paylaşımı Maicon’un eşi de beğendi!

Galatasaray’ın Evkur Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Igor Tudor’a büyük bir tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada Igor Tudor aleyhine paylaşımlar yapılırken bu paylaşımlardan birini Maicon’un eşi Ursula Roque de beğendi.

“#GoHomeTudor” ifadesi paylaşımda kullanılırken Ursula’nın böylesi bir paylaşımı beğenmesi soru işaretleri doğurdu. Geçen hafta oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından Evkur Yeni Malatyaspor maçında da ilk yarının sonunda Maicon oyundan alınırken Brezilyalı futbolcunun Tudor ile bir sorun yaşayıp yaşamadığı tartışma konusu oldu.

İşte o paylaşım:

17 Aralık 2017 Atatürk Havalimanı`nda Tudor gerilimi! El işareti çılgına çevirdi... Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor Malatya deplasmanı dönüşü Atatürk Havalimanı'nda sarı kırmızılı taraftarlar ile gerginlik yaşadı. İlgili Haberi Oku

17 Aralık 2017 Şahan Gökbakar`dan Igor Tudor`a: Ulan sen kim oluyorsun? Galatasaray'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar Tudor için ağır ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray Igor Tudor Maicon Pereira Roque spor toto süper lig Ursula Roque
Son güncelleme: 00:21 | 18.12.2017
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