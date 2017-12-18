Süper Lig puan durumu: Liderlik için çılgın yarış, rakipler puan durumunda birbirinin ensesinde!

Süper Lig en çekişmeli sezonlardan birini yaşıyor, puan durumuna göre ligin ilk altı sırası birbirine çok yakın puanlarda bulunuyor. Bu hafta Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti zirve yarışı kızıştı. Süper Lig gelecek hafta fikstürü ve puan durumu haberimizde. Seri yakalayan Fenerbahçe zirveye ortak oldu. İşte Süper Lig'de son puan tablosu...

Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtılıyor, bu hafta alınan sonuçlarla ligin zirvesi iyice kızıştı. Süper Lig puan sıralaması taraftarlarca merakla araştırılıyor. Zirvedeki 6 takımın puanaları birbirine oldukça yakın halde. Peki Süper Lig’de lider kim oldu? Gelecek hafta fikstürü nasıl? Fenerbahçe ile Galatasaray’ın puanları eşitlendi. Beşiktaş ise 30 puan ile onları takip ediyor. Süper Lig’in Flaş eklipleri Kayserispor ve Göztepe’nin de 30’ar puanı bulunuyor. İşte Süper Lig güncel puan durumu ve 17. haftanın fikstürü…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

22 Aralık CumaAntalyaspor – Alanyaspor

23 Aralık CumartesiBursaspor – GençlerbirliğiSivasspor – BeşiktaşKonyaspor – Fenerbahçe

24 Aralık PazarKayserispor – MalatyasporKarabükspor – TrabzonsporKasımpaşa – BaşakşehirGalatasaray – Göztepe

25 Aralık PazartesiOsmanlıspor – Akhisarspor

5 MAÇTA 15 PUAN

Karabükspor karşısında Mehmet Topal ve Valbuena'nın golleriyle kazanan Fenerbahçe, üst üste 5. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler Trabzonsporla birlikte bu seriyi yakalan tek takım oldu.

Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe, Karabükspor karşısında 2 farklı kazandı ve üst üste 5. galibiyetini elde etti. Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında aldığı beraberliklerle zirve yarışında geriye düşen Fenerbahçe, Sivasspor maçıyla başladığı galibiyet serisini Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sürdürmüştü. Karabükspor karşısında da galibiyete uzanan Aykut Kocaman'ın ekibi, bu sezon Trabzonsporla birlikte ligde üst üste 5 maç kazanan tek takım oldu.