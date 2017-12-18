Süper Lig puan durumu: Lider değişti, Süper Lig’de güncel sıralama nasıl oldu? İşte gelecek hafta fikstürü ve puan tablosu…

Süper Lig'de Galatasaray kaybetti, Başakşehir ve Beşiktaş kazandı işler karıştı. Süper Lig'de kim birinci, gelecek hafta hangi maçlar var? Güncel puan durumu ne durumda? İşte heyecan seviyesi yükselen Süper Lig'in en son sıralaması...

Süper Lig güncel puan durumu ligde işlerin karışmasıyla merakla araştırılmaya başlandı. Galatasaray yenildi, Beşiktaş ve Başakşehir rahat kazandı. Fenerbahçe’nin maçı ise bugün oynanacak. Fenerbahçe bugün yenerse Galatasaray’la puanları eşitleyecek. İşte güncel puan durumu ve fikstür detayları…

MUSLERA: TELAFİ EDEBİLİRİZ

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. Muslera, “Felaket senaryosu yaratmaya gerek yok” dedi. Muslera, “Bugün zor bir rakiple oynadık, inanılmaz iyi savunma yapan, topun arkasına 10 kişi geçen, birbirine bağlı bir takımla oynadık. İlk yarının son anlarında bir anlık konsantrasyon sorunu ve sonrasında kalemizde iki gol gördük” dedi. Deneyimli kaleci, “Buradan felaket senaryoları çıkartmamıza gerek yok, hala ligin üst sıralarında yer alıyoruz. Ben de maçın son dakikalarında gol bulmak için hücuma çıktım ancak olmadı. Dediğim gibi felaket senaryosuna gerek yok, çok zor bir rakibe karşı oynadık” ifadelerini kullandı ve “Yeni oluşan bir takımız, ilk 8 haftada rakiplerimiz bizi iyi analiz edemiyordu ama haftalar geçtikçe bizi analiz etmeye başladılar. Biz hücum takımıyız ve rakibimiz de buna göre strateji geliştiriyor. Kontraataklardan ve yan toplardan goller yedik. Bu durumu telafi edebiliriz, bütün takım ne yapmak istediğimizin bilincinde” diye ekledi.

GELECEK HAFTANIN MAÇLARI 17. HAFTA FİKSTÜRÜ