Galatasaray’da Igor Tudor dönemi resmen sona erdi! Erken seçime gidiliyor…

Galatasaray Yönetimi'nin herkesin sonucunu merakla beklediği olağanüstü toplantısı sona erdi. Sarı kırmızılı yönetim Igor Tudor ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. Galatasaray Yönetimi 13 Ocak'ta erken seçime gitme kararı da aldı. Mevcut yönetimin şeklen istifasının ardından yeni bir ekiple aday olması bekleniyor. Dursun Özbek yarın saat 13.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ve liderliğin kaybedilmesinin ardından Teknik Direktör Igor Tudor ile yollar resmen ayrıldı. Saat 14.00’te TT Stadı’nda olağanüstü toplanan Galatasaray Yönetimi, Hırvat Teknik adam Igor Tudor’un görevine son verme kararı aldı. Galatasaray'da Tudor dönemi yardımcılarıyla birlikte bugün itibari ile sona erdi. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör konusunun dışında çok flaş bir gelişme daha yaşandı. Yönetim Kurulu oy birliği ile 13 Ocak’ta seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı. Başkan Dursun Özbek’in yeni liste ile kongrede aday olması bekleniyor. Dursun Özbek yarın saat 13.00’te bir basın toplantısı düzenleyecek.

Tudor`un gönderilmesinin ardından Yılmaz Vural çılgınlığı Galatasaray'ın teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı sonrası sosyal medya yıkıldı. Sarı kırmızılı taraftarları arasında Yılmaz Vural ve Fatih Terim sesleri yükseldi. İlgili Haberi Oku

Ayrıca, sarı-kırmızılı kulüp, Tudor'a 400 bin Euro tazminat ödeyecek. Hafta sonu Göztepe karşılaşmasında takımın başında Emrah Bayraktar olacak. Bayraktar, sezon başında Futbol Akademisi'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak göreve getirilmişti. Hırvat çalıştırıcı, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah başlayan bekleyişini sonlandırdı. Tesislerde kalan ve hukuki işlemlerinin bitmesini bekleyen Tudor, geceyi burada geçirerek yarın akşam saatlerinde yapılacak antrenman öncesi futbolcularla vedalaşacak ve tesisleri terk edecek.

Galatasaray Igor Tudor için resmi twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı.

Igor Tudor'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü pic.twitter.com/5wX2gaLm0f — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 18 Aralık 2017

Galatasaray, Tudor’la yolların ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Açıklamada, “Şirketimizin 18.12.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İgor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oybirliği ile karar alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur” denildi.

TERİM KONGRESİ!

Galatasaray’da yeni hoca adayları da belli olmaya başladı… Listenin başında ise sarı kırmızılıların efsane teknik adamı Fatih Terim var.

Yönetimin bu konuda ikiye bölündüğü öğrenilirken bir kanadın hiç düşünülmeden Fatih Terim'e teklif sunulup takımın tecrübeli hocaya emanet edilmesinden yana oldukları belirtildi. Dursun Özbek’in bu yüzden erken seçim kararı aldığı ve güçlü bir yönetimle, Fatih Terim’i takımın başına getirmeyi planladığı öne sürüldü.

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