SON DAKİKA | Galatasaray Tudor ile yolları ayırdı

Galatasaray yönetimi, Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı. Göztepe maçında sarı kırmızılı takımın başında Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar yer alacak.

Galatasaray’da üst üste alınan kötü sonuçların ve liderliğin kaybedilmesinin ardından Teknik Direktör Igor Tudor ile yolları ayırma kararı alındı. BeinSports’un son dakika haberine göre Hırvat teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Sarı kırmızılı yönetimin bugün saat 14.00’te olağanüstü toplanarak yeni hoca konusunda alternatifleri masaya yatıracağı öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüp, Tudor’a 400 bin Euro tazminat ödeyecek.

Bugün öğle saatlerinde Dursun Özbek, Igor Tudor’un avukatlarıyla bir araya gelecek ve karşılıklı anlaşarak yollar ayrılacak. Galatasaray’da Tudor dönemi yardımcılarıyla birlikte bugün itibari ile sona erecek. Hafta sonu Göztepe karşılaşmasında takımın başında Emrah Bayraktar olacak. Bayraktar, sezon başında Futbol Akademisi’nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak göreve getirilmişti.

EMRAH BAYRAKTAR KİMDİR?

Kariyerine sarı-kırmızılı camiada başlayan Bayraktar, 2003 senesinde altyapıda göreve getirildi. Bayraktar göreve geldiğinde A takım teknik direktörü Fatih Terim'di. Galatasaray tarihinin en iyi jenerasyonu olarak gösterilen 87-88 doğumlu oyuncu grubuyla çalışan Bayraktar, o dönemki adıyla PAF Ligi'nde üç sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Son senesinde teknik direktör Eric Gerets'in teknik ekibine katıldı ve rakip takımların analizden sorumlu oldu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra, önce Gaziantep BB'de, ardından da Orduspor'da yardımcı antrenörlük yaptı. O dönem bir yandan da UEFA Antrenör Eğitmenliği eğitimine devam eden Bayraktar, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gelişim Merkezi'nde çalışmaya başladı. Federasyon bünyesinde bir sezon Gençlik Geliştirme Direktörü unvanıyla çalıştı. Oradan ayrıldıktan sonra Siirtspor'da teknik direktörlük yaptı ve hemen ardından TFF'ye dönerek, bu sefere Antrenör Eğitimi Direktörü olarak görev aldı. Bu görevlerin ardından Beşiktaş macerasına başlayan Bayraktar, yaklaşık beş sezon boyunca siyah-beyazlı kulübün altyapı direktörü olarak çalıştı.

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