SON DAKİKA | Galatasaray resmi sitesinde Tudor bulunamıyor!

Igor Tudor'la yolların ayrıldığı iddia edilirken, Galatasaray'ın resmi internet sitesinde teknik kadronun bulunduğu sayfaya ulaşılamıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında alınan 2-1’lik yenilginin ardından Galatasaray Yönetimi’nin Teknik Direktör Igor Tudor’la yolları ayırdığı iddia edilirken, Galatasaray’ın resmi internet sitesi olan galatasaray.org’da teknik kadro sayfasına ulaşım sağlanamıyor. Galatasaray’ın resmi internet sitesine aşırı yoğunluk nedeni ile yavaşlama söz konusu olurken sadece Igor Tudor ve yardımcılarının bulunduğu İdari ve Teknik Kadro sayfasına ulaşılamaması sosyal medyada çok tartışıldı.

Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından Galatasaray yönetimi, Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı.

Bugün öğle saatlerinde Dursun Özbek, Igor Tudor'un avukatlarıyla bir araya gelecek ve karşılıklı anlaşarak yollar ayrılacak. Galatasaray'da Tudor dönemi yardımcılarıyla birlikte bugün itibari ile sona erecek. Hafta sonu Göztepe karşılaşmasında takımın başında Emrah Bayraktar olacak.

SON DAKİKA | Galatasaray Tudor ile yolları ayırdı Galatasaray yönetimi, Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı. İlgili Haberi Oku