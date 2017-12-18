Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Igor Tudor hakkında ilk açıklama

Galatasaray'da Teknik Direktörü Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Başkan Dursun Özbek kameralar karşısına geçti. Dursun Özbek, Igor Tudor ile yollarını ayırdıklarını ve erken seçime gideceklerini belirtirken, Galatasaray'ın bu süreçten etkilenmeyeceğini savundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Türk Telekom Stadyumu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrıldığını açıklayan Özbek, “Kararı Tudor’a da tebliğ ettik. Tudor’la olan ilişkimizi bugün sonlandırdık. Kararımız bu” dedi. Özbek, “Fatih Terim konusunda toplantıda herhangi bir tartışma yaşandı mı” sorusuna, “Fatih Terim’le ilgili bir tartışma çıkmadı” cevabını verdi.

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“BİZİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Tudor ile yolları ayırdıktan sonra bir karar daha aldıklarını belirten başkan Özbek, “Daha sonra yine Galatasaray nezdinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldık. Bunun kulüp için hayırlı olacağını inanıyorum. Bizim kararlarımız Galatasaray’ın geleceği ile ilgili kararlar. Yönetim ve başkanı yıpratmak için Galatasaray’a karşı bir duruş var. Kulüp bundan zarar görüyor. Bu zarar görme sürecini kısaltmak lazım. Yönetim ve başkanı yıpratmak için Galatasaray’a saldırılar oluyor, bunların son bulması lazım” açıklamasını yaptı.

Galatasaray`da Igor Tudor dönemi resmen sona erdi! Erken seçime gidiliyor... Galatasaray Yönetimi'nin herkesin sonucunu merakla beklediği olağanüstü toplantısı sona erdi. Sarı kırmızılı yönetim Igor Tudor ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. Galatasaray Yönetimi 13 Ocak'ta erken seçime gitme kararı da aldı. Mevcut yönetimin şeklen istifasının ardından yeni bir ekiple aday olması bekleniyor. Dursun Özbek yarın saat 13.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek. İlgili Haberi Oku

“YARIŞTAKİ DURUMUMUZ ETKİLENMEYECEK”

Önlerinde bir süreç olduğunun altını çizen Özbek, “Demokratik yapımız için seçim kaçınılmaz bir olay. Gerektiği zaman seçim yapılır. Önümüzde süremiz var, konuyu değerlendireceğiz. Kimse endişe etmesin. Yönetim kurulu tamamen görevinin bilincindedir. Seçime kadar olan sürede, Galatasaray’ın şampiyonluk yarışındaki yeri ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmayacak. Bugün alınan karar Tudor’la beraberliğimizin son bulması kararı. Önümüzde bir süreç var, kulüp yönetimi en iyi şekilde yönetecek ve yarıştaki durumumuz etkilenmeyecek” diye konuştu.

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“YÖNETİM ESKİSİNDEN DAHA KUVVETLİ BİR ŞEKİLDE…”

20 Ocak 2018’e kadar süreleri olduğunu belirten Dursun Özbek, “Şu anda aldığımız karar seçimli genel kurulun yapılması. 20 Ocak’a kadar süremiz var. Taraftarlarımız en ufak endişeye düşmesin. Bugünkü yönetim eskisinden daha kuvvetli bir şekilde bu 1 aylık süreci yönetecektir” dedi.