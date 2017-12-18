SON DAKİKA | Beşiktaş Milosevic ile yolları ayırdı

Beşiktaş, Ocak 2015'te renklerine kattığı ancak daha sonra Çaykur Rizespor'a kiraladığı Alexander Milosevic ile yolları ayırdı.

Beşiktaş, Ocak 2015’te renklerine kattığı ancak daha sonra Çaykur Rizespor’a kiraladığı Alexander Milosevic ileyolları ayırdı. Beşiktaş Kulübü, Sırp asıllı İsveçli stoper Alexander Milosevic ile olan sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiklerini açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Alexander Milosevic ile Sözleşmemiz Karşılıklı Olarak FeshedildiBeşiktaşımız’ın formasını terleten Alexander Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır. Milosevic’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Cenk Tosun Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en güzel golünü attı UEFA'nın internet sitesinden yapmış olduğu anket sonucu Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'ya attığı gol, grup aşamalarının en güzel golü seçildi. İlgili Haberi Oku