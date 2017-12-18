Şansal Büyüka’dan Tudor yorumu! ‘Geçmiş olsun ayrılık zamanı…’

Ünlü gazeteci Şansal Büyüka Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda aldığı mağlubiyetin ardından Igor Tudor ve Galatasaray yönetimi ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı.

İşte Şansal Büyüka’nın yazısı…

Ayrılık zamanı…

İgor Tudor'a geçmiş olsun… Artık ayrılık zamanı… Başkan Dursun Özbek “dursun” dese bile İgor Tudor artık duramaz… İgor zaten haftalardır boynundaki iple geziyordu… Altındaki iskemleyi çekmek, istese de istemese de Başkan Dursun Özbek'e kaldı… Başkan çaresiz, bu iskemleyi Tudor‘un altından çekecek…

Zaten bir hoca düşünün ki, boynundaki o iple geziyor, ”ha gitti, ha gidiyor“ diye haftalar değil, günler geçiyor, İgor Tudor adından çok Fatih Terim adını duyuyor… Bu şartlarda çalışan bir hocadan hayır gelir mi? O hocanın akıl sağlığı, ruh sağlığı yerinde olur mu, futbolcular kendisine inanır mı?

Aslında İgor Tudor'un iflah olmaz “üçlü savunma“ anlayışı Galatasaray‘a ağır darbeler indirirken, kendisinin de sonunu hazırladı… Öyle ki, Malatya maçının daha ilk dakikalarında iki kanat adamı, Pereira ile Turgut Doğan, adeta beksiz oynayan Galatasaray karşısında milli oldular…

Malatya'nın ilk golünde Sisokko'nun sol kenardan ortalayıp Galatasaray kalesine paralel giden topu sol kenarda Pereira kafasıyla buluşup gol olurken, bu topa Galatasaray‘ın birinci stoperi, ikinci stoperi, üçüncü stoperi hiçbiri müdahale edemedi… Bekler derseniz, onlar zaten yoktular… Galatasaray‘da sağlam tek stoper Serdar Aziz, o da sakatlıktan göz açamıyor…

İkinci gol Galatasaray adına daha da dramatikti… Golü atan Boutaib, iki metrekarelik bir alan içinde dört Galatasaraylı arasında kalmıştı… Adeta tost olmuştu… Bu savunma anlayışı, aralarında tost olan Boutaib‘in golü atmasını bile engelleyemedi…

Her şeyi İgor Tudor üstünden konuşmak elbette doğru değil… Maicon‘un hep attığı golleri konuştuk, yedirdiklerini hiç konuşmadık… Feghouli'nin kendisi geldi, göz kamaştıran futbolu İspanya‘da kaldı… Belhanda öyle… Bunlar sadece bizim için değil, Avrupa için de önemli oyuncular… Ama “maksimum“ güçleri var “minimum“ oynuyorlar… Olmaz, Galatasaray formasına bu yapılmaz.

Galatasaray savunmasının durduramadığı Turgut Şahin‘i oyundan alarak kendi hocası Erol Bulut durdurdu… Bu kadar yanlış bir değişikliği uzunca süredir hiçbir maçta görmedim… Turgut oynarken, başı dönen Galatasaray savunması ve orta sahası, Turgut sonrası kendine gelerek topuyla tüfeğiyle rakip kaleye bindirdi… O bindirmelerde sahneye kaleci Ertaç, özellikle iki stoper Mina ile Sadık çıktı… Pereira‘nın ve Sissokko‘nun da hakkını elbette teslim etmeliyiz…

Galatasaray bu yenilgi ile liderliği Başakşehir‘e bıraktı… Bu stoperlerle, bu savunma anlayışıyla oynamaya devam ederse sezon sonunda şampiyonluğu da Başakşehir'e, ya da bir başka rakibine bırakabilir…

Galatasaray`da nefesler tutuldu! Kritik toplantı bugün... Galatasaray'da Igor Tudor'un geleceği merak edilirken, Malatya dönüşünde flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile özel bir görüşme yaptı. Daha sonra ise Yönetim Kurulu'nun toplanmasına karar verildi. İlgili Haberi Oku