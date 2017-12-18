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Necati Ateş’ten Fatih Terim paylaşımı! ‘Yuvana dön hocam’

Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş daha önce birlikte çalıştığı ve adı sarı kırmızılı takımla tekrar anılmaya başlanan Fatih Terim'e 'yuvana dön' çağrısı yaptı.
15:3418 Aralık 2017
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Necati Ateş’ten Fatih Terim paylaşımı! ‘Yuvana dön hocam’

Galatasaray’ın eski futbolcusu Necati Ateş’ten Fatih Terim paylaşımı geldi…

İki farklı dönemde Galatasaray forması giyen Necati Ateş, Fatih Terim’in Galatasaray’ın başına geri dönmesini istiyor. Sosyal medya hesabından Fatih Terim ile olan bir fotoğrafını paylaşan Ateş, “Galatasaray’ın gerçek ruhuna ihtiyacı var evine yuvana dönme zamanı Hocam. 3 yıllık hasreti bitirip şampiyonluk zamanı Hocam” ifadelerini kullandı.

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Etiketler
fatih terim galatasaray necati ateş
Son güncelleme: 15:36 | 18.12.2017
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