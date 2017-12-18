Necati Ateş’ten Fatih Terim paylaşımı! ‘Yuvana dön hocam’

Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş daha önce birlikte çalıştığı ve adı sarı kırmızılı takımla tekrar anılmaya başlanan Fatih Terim'e 'yuvana dön' çağrısı yaptı.