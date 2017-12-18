Mehmet Demirkol: Herkes Terim diyor ama garantisi yok

Mehmet Demirkol, Igor Tudor'un gönderilmesinin ardından Galatasaray'ın başına geçeceği konuşulan Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullandı.

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor’da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan haberlerini değerlendirdi. Galatasaray’daki Igor Tudor krizini yorumlayan Demirkol çarpıcı ifadeler kulandı. İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları…

Tudor`un gönderilmesinin ardından Yılmaz Vural çılgınlığı Galatasaray'ın teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı sonrası sosyal medya yıkıldı. Sarı kırmızılı taraftarları arasında Yılmaz Vural ve Fatih Terim sesleri yükseldi. İlgili Haberi Oku

‘FATİH TERİM’İN GARANTİSİ YOK’

Fatih Terim’in Galatasaray’dan gelecek bir teklifi kabul etme ihtimali, etmeme ihtimalinden daha fazla değil. Etmeyebilir yani. Herkes çok emin. Herkes Terim diyor ama biraz olsun tanıyorsam öyle bir şeyin garantisi yok.

‘TUDOR GİTSİN DESEK AYAĞA KALKARLARDI’

Çünkü Mayıs’ta seçim var. Seçimde Ünal Aysal’ın başkan olmayacağı ne malum? Neden herkes bu kadar emin Fatih Terim’in geleceğinden… Adnan Polat çağırmıştı bir dönem gelmemişti mesela. Fatih Terim Milli Takım’ın başında olsaydı ve Tudor bu deplasman mağlubiyetlerini alsaydı biz, ‘Tudor gitsin’ deseydik taraftar ayağa kalkardı. ‘Tudor bey’ diyeceksiniz derlerdi…

Galatasaray Tudor ile yolları ayırdı Galatasaray yönetimi, Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı. Göztepe maçında sarı kırmızılı takımın başında Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar yer alacak. İlgili Haberi Oku

‘UKALALIK YAPMADI AMA SİGORTASI ATTI’

Tudor ‘siz Türkler’ falan diyerek ukalalık yapmadı. ‘Türk futbolunda 2 tane takıldığınız şey var’ dedi. İndikten sonra havalimanında sigortaların attığını gördüm ama. Bir insan bir sıkışmışlık yaşadığı zaman ya bu hareketi yapar ya da o taraftarın arasına gidip dalar.

SON DAKİKA | Galatasaray resmi sitesinde Tudor bulunamıyor! Igor Tudor'la yolların ayrıldığı iddia edilirken, Galatasaray'ın resmi internet sitesinde teknik kadronun bulunduğu sayfaya ulaşılamıyor. İlgili Haberi Oku

‘FATİH TERİM’İ ZİYARET EDECEK’

Bir deplasman hocası lazım Galatasaray’a tabi bu iş fantazi bu iş bitmiş, Tudor ipi koparmış. Tudor’un gitme ihtimali % 51 ise o zaman yönetimin % 100 gitmesi lazım. Dün akşamdan itibaren millette de sigorta attı çünkü. İki ihtimali var yönetimin ya çıkıp diyecek ki, ‘kardeşim Tudor bir yere gitmiyor’. Aynı Fenerbahçe’nin Aykut Kocaman’a yaptığı gibi. ‘Sezon sonuna kadar takımın başında’ diyecek. Ya da ‘güle güle’ diyecek gidip Fatih Terim’i ziyaret edecek.

‘KOCAMAN BİR PROBLEMİ VAR’

Muslera eskisi kadar kuvvetli değil. O kadar çok hata yapıyor ki… Galatasaray’ın kocaman bir problemi var. Bu problemin yüzde 30’u Tudor. Galatasaray’ın kadrosu ile ilgili bir problemi var. Başkası gelecek bir ‘oh’ diyecekler ama içerdeki oyununu da kaybedebilir Galatasaray.

Galatasaray’a önde baskı yaparsan topu çıkaramıyor ve oynayamıyor. Orta sahada Feghouli, Fernandao falan hepsi amatöre dönüşüyor. Ne zaman rakip baskıdan vazgeçiyor, o zaman Galatasaray oynatmıyor seni.