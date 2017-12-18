Mehmet Demirkol: Herkes Terim diyor ama garantisi yok
Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor’da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan haberlerini değerlendirdi. Galatasaray’daki Igor Tudor krizini yorumlayan Demirkol çarpıcı ifadeler kulandı. İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları…
‘FATİH TERİM’İN GARANTİSİ YOK’
Fatih Terim’in Galatasaray’dan gelecek bir teklifi kabul etme ihtimali, etmeme ihtimalinden daha fazla değil. Etmeyebilir yani. Herkes çok emin. Herkes Terim diyor ama biraz olsun tanıyorsam öyle bir şeyin garantisi yok.
‘TUDOR GİTSİN DESEK AYAĞA KALKARLARDI’
Çünkü Mayıs’ta seçim var. Seçimde Ünal Aysal’ın başkan olmayacağı ne malum? Neden herkes bu kadar emin Fatih Terim’in geleceğinden… Adnan Polat çağırmıştı bir dönem gelmemişti mesela. Fatih Terim Milli Takım’ın başında olsaydı ve Tudor bu deplasman mağlubiyetlerini alsaydı biz, ‘Tudor gitsin’ deseydik taraftar ayağa kalkardı. ‘Tudor bey’ diyeceksiniz derlerdi…
‘UKALALIK YAPMADI AMA SİGORTASI ATTI’
Tudor ‘siz Türkler’ falan diyerek ukalalık yapmadı. ‘Türk futbolunda 2 tane takıldığınız şey var’ dedi. İndikten sonra havalimanında sigortaların attığını gördüm ama. Bir insan bir sıkışmışlık yaşadığı zaman ya bu hareketi yapar ya da o taraftarın arasına gidip dalar.
‘FATİH TERİM’İ ZİYARET EDECEK’
Bir deplasman hocası lazım Galatasaray’a tabi bu iş fantazi bu iş bitmiş, Tudor ipi koparmış. Tudor’un gitme ihtimali % 51 ise o zaman yönetimin % 100 gitmesi lazım. Dün akşamdan itibaren millette de sigorta attı çünkü. İki ihtimali var yönetimin ya çıkıp diyecek ki, ‘kardeşim Tudor bir yere gitmiyor’. Aynı Fenerbahçe’nin Aykut Kocaman’a yaptığı gibi. ‘Sezon sonuna kadar takımın başında’ diyecek. Ya da ‘güle güle’ diyecek gidip Fatih Terim’i ziyaret edecek.
‘KOCAMAN BİR PROBLEMİ VAR’
Muslera eskisi kadar kuvvetli değil. O kadar çok hata yapıyor ki… Galatasaray’ın kocaman bir problemi var. Bu problemin yüzde 30’u Tudor. Galatasaray’ın kadrosu ile ilgili bir problemi var. Başkası gelecek bir ‘oh’ diyecekler ama içerdeki oyununu da kaybedebilir Galatasaray.
Galatasaray’a önde baskı yaparsan topu çıkaramıyor ve oynayamıyor. Orta sahada Feghouli, Fernandao falan hepsi amatöre dönüşüyor. Ne zaman rakip baskıdan vazgeçiyor, o zaman Galatasaray oynatmıyor seni.