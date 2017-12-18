Güntekin Onay bombayı patlattı!

Gazeteci Güntekin Onay son yazısında Beşiktaş'ın Osmanlıspor'a karşı aldığı 5-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

İşte Güntekin Onay’ın o yazısı…

Beşiktaş, G.Saray derbisiyle birlikte iç sahadaki en iyi futbolunu oynadı. Aslında Beşiktaş gibi güçlü ve kaliteli bir takımdan her maç beklenen bu. Müthiş bir baskı ve kararlılıkla oynayan siyah-beyazlılar, ilk yarıda Osmanlıspor'u ceza alanına hapsetti. Orta alanda haftalar sonra tercih edilen Medel, kusursuza yakın futboluyla hem top kazanmada hem de kullanmada çok etkili işlere imza attı.

BAZILARI SATILABİLİR

Gökhan Gönül çok gayretiydi. Hat-trick yapan Babel ise tartışmasız sahanın yıldızıydı. Genel anlamda bu sezon gol sorunu yaşayan Beşiktaş, dün o kadar çok keyif aldı ki, iştahıydı ki çok daha fazla gol bulabilirdi. Haftalardır ilk 11'de oynamasını beklediğimiz Negredo ise çalışkandı ama açıkçası gününde değildi.

İspanyol golcü dışında Talisca da biraz kıpırdansa sezonun en farklı galibiyeti işten bile değildi. Dün akşamki maç Şenol Güneş'e de gelecek için farklı fikirler vermiştir. Aldığımız duyumlara göre devre arasında bazı önemli oyuncular satılabilir. Eğer böyle olursa alternatifler hazır göründü. Beşiktaş dün gerçek gücünü ve kalitesini gösteren bir performans sergiledi. Özellikle İç sahada siyah-beyazlılardan beklenen de bu.

Şenol Güneş: Bana `Arda nasıl` diye sorarsanız... İlgili Haberi Oku