MAÇ SONUCU | Göztepe 1-0 Atiker Konyaspor

Sahasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Göztepe, rakibini Adis Jahovic'in tek golü ile mağlup ederek lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını üçe indirdi.

Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe, sahasında Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Bornova İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada tek gol Adis Jahovic’in penaltısından geldi.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon yükseldiği ligde sergilediği performans ile parmak ısırtan Göztepe, ligde üst üste dördüncü galibiyetini Atiker Konyaspor karşısında aldı. Ligde lider Medipol Başakşehir’in 3 puan gerisinde bulunan Göztepe, böylece 6. sıraya kadar yükseldi. Göztepe’nin tek golünü penaltıdan kaydeden Adis Jahovic, 13. kez ağları sarsarak Burak Yılmaz’ı yakaladı. Bu sezonun en flaş transferleri arasında gösterilen Jahovic, ‘Gol Krallığı’ yarışında 14 gollü Gomis’in bir gol gerisinde yer aldı.

ISI HARİTASI

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Tamer Tuna ile yola çıkan Göztepe, bu kararın ne kadar doğru olduğunu haftalar geçtikçe kanıtladı. Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’un ardından Atiker Konyaspor’u da deviren İzmir ekibi, yeni çıktığı ligde adından en çok söz ettiren takımlardan biri olmayı başardı.

Bu galibiyetle puanını 30’a yükselten Göztepe, 33 puanlı lider Medipol Başakşehir’in 3 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Zor günler geçiren Atiker Konyaspor ise 14 puanla dülme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer aldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

20′ Tanju’nun sağdan ortaladığı topta Gouffran kafayı vurdu. Fransız oyuncunun şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı köşede kontrol etti.

26′ Selçuk ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Kaleci Serkan topu güçlükle çıkardı.

32′ Milosevic’in sağ kanattan getirdiği topta Bourabia şutunu çekti, kaleci Beto iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

41′ Göztepe penaltı kazandı. Kosanovic’in kullandığı köşe atışında Jahovic yerde kalınca hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi.

GOL! 43′ atışı kullanan Jahovic tabelayı değiştirdi: 1-0.

53′ Castro’nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan gole geçit vermedi.

70′ Halil soldan ortaladı, Jahovic’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

81′ Konyaspor net fırsatı kaçırdı. Sağ çaprazda kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Skubic’in sert şutunda top çok az farkla direğin dibinden dışarı gitti.