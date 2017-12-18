Gökhan ‘Gönül’leri fethetti

Beşiktaş'ın Vodafone Stadı'nda Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada Gökhan Gönül yaptığı hareketle alkış aldı.

Süper Lig’in 16.haftasında evinde Osmanlıspor’u ağırlayan Beşiktaş’ta Gökhan Gönül yaptığı hareketle maça damga vurdu. Babel’in attığı 2 golle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan ve maçı 5-1 kazanan siyah beyazlıların tecrübeli futbolcusu Gökhan futbol sahalarında ender yaşanan bir olaya imza attı. Güntekin Onay bombayı patlattı! Gazeteci Güntekin Onay son yazısında Beşiktaş'ın Osmanlıspor'a karşı aldığı 5-1'lik galibiyeti değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

45. dakikada yaşanan pozisyonda Gökhan Gönül, korner kararı veren hakem Halil Umut Meler’in yanına giderek topun kendisinden çıktığını söyledi. Hakem de kararı aut olarak değiştirdi. Gökhan’ın bu hareketi tribünlerden yoğun alkış aldı. Çok konuşulan bu hareket sonrası sosyal medyada da Gökhan Gönül’e övgüler yağdı. Ryan Babel büyüsü! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı Beşiktaş'ın evinde Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta Ryan Babel şov yaptı. Hollandalı yıldız sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu. İlgili Haberi Oku