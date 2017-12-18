Galatasaray’ı bekleyen büyük kaos! Şimdi ne olacak?

Teknik Direktör Igor Tudor ile yolları ayıran ve yönetim içerisinde yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Galatasaray'ı yepyeni bir kriz bekliyor.

Malatyaspor karşısında alınan 2-1’lik yenilginin ardından Galatasaray’da Igor Tudor kaosu yönetim içerisindeki krizi de bir kez daha ön plana çıkarttı.

Igor Tudor’un görevine son veren ve resmi açıklama yapan Galatasaray’da sona eren yönetim kurulu toplantısında hararetli tartışmalar yaşandı. Tudor’un yerine gelecek isim konusunda ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı toplantıda konu, 20 Ocakta yapılması planlanan seçimli genel kurula kadar gitti. Yönetim içerisinde Terim’in gelmesi durumunda istifa edeceğini ifade eden 4 sarı kırmızılı yönetim üyesinin bu kararının üzerine, Dursun Özbek erken seçim kararı aldı.

SON DAKİKA | Galatasaray`da Igor Tudor dönemi resmen sona erdi! Erken seçime gidiliyor... Galatasaray Yönetimi'nin herkesin sonucunu merakla beklediği olağanüstü toplantısı sona erdi. Sarı kırmızılı yönetim Igor Tudor ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. Galatasaray Yönetimi 13 Ocak'ta erken seçime gitme kararı da aldı. Mevcut yönetimin şeklen istifasının ardından yeni bir ekiple aday olması bekleniyor. Dursun Özbek yarın saat 13.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek. İlgili Haberi Oku

Tudor’un gönderilmesi konusunda hem fikir olan sarı kırmızılı yönetim, asıl sorunu ise takımın başına getirilecek isim konusunda yaşadı. Galatasaray Yönetimi içerisinde Fatih Terim’e karşı olan isimlerin yer alması ve Marcelo Alberto Bielsa ile Laurent Blanc isimlerinin ortaya atılması sarı-kırmızılı yönetim içerisinde fikir ayrılıklarını da beraberinde getirdi. İşte yaşanan bütün bu gelişmeler ve Galatasaray’da yepyeni bir sorunu ortaya çıkardı.

20 Ocak’ta yapılacağı açıklanan seçimli genel kurul kararı sonrası sarı kırmızılı kulübü yeni bir kaos bekliyor.

İŞTE AKILLARDAKİ SORULAR…

1- Devre arası kampında takımın başında kim olacak?

2- 19 Ocak’ta sezonun ikinci yarısı başlayacak…

3- 20 Ocak’ta seçimli genel kurul gerçekleştirilecek başkan ve yönetim değişecek mi?

4- 31 Ocak transfer dönemi sona erecek.