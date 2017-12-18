Galatasaray’da nefesler tutuldu! Kritik toplantı bugün…
Galatasaray’da Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki mağlubiyetin ardından fatura teknik direktör Igor Tudor’a kesildi. Futbol otoritelerinin yanı sıra, sarı-kırmızılı taraftarlar da Igor Tudor’un görevine son verilmesi gerektiğini yüksek sesle dile getirmeye başladılar. Bu gelişmelerin ardından flaş kararlar alındı.
SAAT 14:00’TE TOPLANTI!
Galatasaray’da Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında olağanüstü toplantı kararı alındı. Hürriyet Gazetesi’nin iddiasına göre, Sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek önderliğinde yönetim kurulu bugün saat 14:00’te toplanacak. Bu toplantıda gündem Tudor’un geleceği, Hırvat teknik adamın durumu olacak. Alınan yenilgi, liderliğin kaybedilmesi, Tudor’un taktiksel hataları nedeniyle bu olağanüstü yönetim kurulu toplantısı gerçekleşirken Hırvat teknik adamla yolların ayrılma ihtimali artık azımsanmayacak derecede yüksek.
DURSUN ÖZBEK İLE CENK ERGÜN GÖRÜŞTÜ!
Şok mağlubiyetin ardından Galatasaray’da başkan Dursun Özbek’in Igor Tudor’u görevden alıp almayacağı merakla beklenirken, flaş bir gelişme yaşandı. NTV Spor’un haberinde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası Malatya Havalimanı’nda sportif direktör Cenk Ergün ile özel olarak görüştüğü belirtildi.