Galatasaray’da nefesler tutuldu! Kritik toplantı bugün…

Galatasaray'da Igor Tudor'un geleceği merak edilirken, Malatya dönüşünde flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile özel bir görüşme yaptı. Daha sonra ise Yönetim Kurulu'nun toplanmasına karar verildi.

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