Galatasaray’da görevine son verilen Ayhan Akman’dan ilk sözler

Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor ile birlikte görevine son verilen Ayhan Akman, ayrılığın ardından açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından Igor Tudor ile birlikte görevine son verilen Ayhan Akman, konu ile ilgili konuştu. Görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyleyen Ayhan Akman “Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Görev var dediler geldik, yok dediler gittik. Konuşma zamanımız geldi” dedi.

Galatasaray`da Igor Tudor dönemi resmen sona erdi! Erken seçime gidiliyor... Galatasaray Yönetimi'nin herkesin sonucunu merakla beklediği olağanüstü toplantısı sona erdi. Sarı kırmızılı yönetim Igor Tudor ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. Galatasaray Yönetimi 13 Ocak'ta erken seçime gitme kararı da aldı. Mevcut yönetimin şeklen istifasının ardından yeni bir ekiple aday olması bekleniyor. Dursun Özbek yarın saat 13.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek. İlgili Haberi Oku

Görevde bulunduğu sürede sıkıntılı günler geçirdiğinin altını çizen Ayhan Akman, “Çok sustuk ve yıprandık. Her şeyi Galatasaray’ın menfaatlerini korumak için yaptık” diye konuştu.

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