Fikret Orman’ın ‘Takip edeceğiz’ dediği hakemin kokartı gitti

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde şimşekleri üzerine çeken FIFA kokartlı yardımcı hakem Cem Satman için karar çıktı

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde şimşekleri üzerine çeken FIFA kokartlı yardımcı hakem Cem Satman’ın kokartının alındığı öğrenildi.

Derbide Negredo’nun ağlara giden topunda ofsayt olmadığı halde bayrak kaldıran Cem Satman için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Bu hakemi takip edeceğiz” demişti.

MHK da Satman’a 6 hafta maç vermemişti. Cem Satman’ın yerine FIFA listesine İbrahim Çağlar Uyarcan girdi. 2012-2013 sezonundaki Beşiktaş-G.Saray derbisinde de yine Beşiktaş aleyhine hata yaptığı gerekçesiyle yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ın FIFA kokardı alınmıştı.

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