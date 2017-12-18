Fenerbahçe’de Neustadter, Skrtel ve Şener Atiker Konyaspor maçında yok

Fenerbahçe'de Roman, Skrtel ve Şener, Kardemir Karabükspor müsabakasında gördüğü sarı karttan dolayı Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasında 38. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası Şener Özbayraklı, 39. dakikada yaptığı müdahalede Martin Skrtel ve 90+2’de yaptığı faul sonrası Roman Neustadter sarı kart gördü.

Roman, Şener ve Skrtel, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Böylece Fenerbahçe’nin özellikle stoper mevkisinde problem yaşaması beklenirken Konyaspor maçında Mehmet Topal ve Neto’nun savunmanın merkezinde görev yapması bekleniyor. Fenerbahçe Kardemir Karabükspor: 2-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada Fenerbahçe, konuğu Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek ligde 32 puanla averaj farkıyla ikinci sıraya yerleşti. İlgili Haberi Oku