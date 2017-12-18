Fenerbahçe Kardemir Karabükspor: 2-0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada Fenerbahçe, konuğu Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek ligde 32 puanla averaj farkıyla ikinci sıraya yerleşti.

Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın kritik maçında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve Galatasaray’ın mağlup olduğu haftada eline geçen fırsatı tepmemiş oldu.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 56’da Mehmet Topal ve 76’da Valbuena kaydetti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 32 yaptı ve averaj farkıyla Galatasaray’ın önüne geçerek ikinci sıraya oturdu.

Zor günler geçiren Karabükspor ise 8 puanla ligin son sırasına demir attı. İlk yarıda istekli gözüken Karabükspor ilk golün ardından oyundan düşerken Fenerbahçe seyircisinin önünde istediği sonucu almış oldu.

Oyuna ikinci yarının başında dahil olan Valbuena düşük tempoda ilerleyen maçta tempoyu yükselten isim olmayı başarırken iyi oyununu golle süslemeyi de başardı. Taraftarın pas hataları nedeniyle tepki göstermeye başladığı Mehmet Topal ise perdeyi açan isim olarak adeta seyirciyle barışmış oldu.