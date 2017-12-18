Fenerbahçe Karabükspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe yenerse… İşte maçın detayları!

Galatasaray'ın dün kaybetmesiyle ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan farkını kapatma ihitmali doğdu. Fenerbahçe Karabükspor maçında Fenerbahçe kazandığı takdirde Galatasaray'la puanlar eşitlenecek. Fenerbahçe Karabükspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu bu noktada taraftarlaca merakla araştırılıyor. İşte Fenerbahçe Karabükspor maçı hakkında saat ve kanal detayları...

Süper Lig’de zirve yarışı kızıştı. İstanbul ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir zirvenin tepesinde birbiriyle yarışıyor. Fenerbahçe Karabükspor maçı Süper Lig’in zirvesi için büyük önem taşıyor. Fenerbahçe Karabükspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Ligin sonuncu ekibi Karabükspor ile zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe’nin maçına dair detaylar…

FENERBAHÇE KARABÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı’nda bu akşam saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Fenerbahçe Karabükspor maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi skor.sozcu.com.tr’den yayınlanacak.

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE!

Fenerbahçe Süper Lig’de daha önce 18 kez karşılaştığı Karabükspor’u 13 kez mağlup ederken 4 yenilgi aldı ve 1 kez berabere kaldı.

Süper Lig’in 16. haftasında yarın Fenerbahçe evinde Karabükspor’u konuk edecek. Fenerbahçe daha önce 18 kez karşılaştığı Karabükspor’u 13 maçta mağlup ederken 4 yenilgi aldı ve 1 kez berabere kaldı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Karabükspor'u ağırladığı dokuz maçın sekizini kazandı ve birinden mağlup ayrıldı. Karabükspor'un bu deplasmanda elde ettiği tek galibiyet ise Aralık 2012'de 3-1’lik skorla gelmişti.

Sarı-lacivertliler ligde sekiz maçtır yenilmiyor (5 Galibiyet 3 Beraberlik) ve son dört maçtır kazanıyor. Fenerbahçe en son Ekim-Kasım 2016 tarihleri arasında arka arkaya beş kez galibiyet elde etmişti.

Süper Lig puan durumu: Lider değişti, Süper Lig`de güncel sıralama nasıl oldu? İşte gelecek hafta fikstürü ve puan tablosu... Süper Lig'de Galatasaray kaybetti, Başakşehir ve Beşiktaş kazandı işler karıştı. Süper Lig'de kim birinci, gelecek hafta hangi maçlar var? Güncel puan durumu ne durumda? İşte heyecan seviyesi yükselen Süper Lig'in en son sıralaması... İlgili Haberi Oku