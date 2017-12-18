Fenerbahçe Karabükspor maç özeti izle! Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtılıyor! Müthiş rekabet…

Lig'de zirve yarışı kızışıyor, Fenerbahçe galip gelerek sıralamada ezeli rakibi Galatasaray'ın üstüne çıktı. Fenerbahçe Karabükspor maçını 2-0'lık galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe Karabükspor maçını kaçıran taraftarlar merakla Fenerbahçe Karabükspor maç özeti konusunda araştırmalar yapıyorlar. İşte Fenerbahçe Karabükspor maçı hakkında merak edilenler ve geniş özet...

Fenerbahçe evinde Karabükspor karşısında rahat kazandı. İlk yarıda gol bulmakta sıkıntı çeken Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle Karabükspor karşısında kazanmayı başardı. Haberimizde bulunan link aracılığı ile maç özetini izleyebilirsiniz. Yayıncı kuruluş Fenerbahçe Karabükspor maç özetinin yayınladığı anda izlenebilecek. Fenerbahçe Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-1 mağlup olmasıyla eline ciddi bir fırsat geçen Fenerbahçe, son sıradaki Karabük'ü yenerek sarı-kırmızılıları yakaladı. İşte izleyemeyenler için maçın geniş özeti ve golleri…

MAÇ ÖZETİİlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 56'da Mehmet Topal ve 76'da Valbuena kaydetti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 32 yaptı ve averaj farkıyla Galatasaray'ın önüne geçerek ikinci sıraya oturdu.

Zor günler geçiren Karabükspor ise 8 puanla ligin son sırasına demir attı. İlk yarıda istekli gözüken Karabükspor ilk golün ardından oyundan düşerken Fenerbahçe seyircisinin önünde istediği sonucu almış oldu. Aşağıda bulunan linkten yayınlandığı anda Fenerbahçe Karabükspor maç özetini izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE KARABÜKSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Oyuna ikinci yarının başında dahil olan Valbuena düşük tempoda ilerleyen maçta tempoyu yükselten isim olmayı başarırken iyi oyununu golle süslemeyi de başardı. Taraftarın pas hataları nedeniyle tepki göstermeye başladığı Mehmet Topal ise perdeyi açan isim olarak adeta seyirciyle barışmış oldu.

Fenerbahçe-Karabükspor maçının hakemi Alper Ulusoy'a tribünlerden lazer tutuldu. Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasına hakemi Alper Ulusoy'a tribünlerden lazer tutuldu. Maçın 8. dakikasında nereden geldiği belli olmayan lazer ışığına rağmen hakem Ulusoy maçı devam ettirdi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta topladığı 12 puanla zirvenin iddalı ekiplerinden birisi olan Fenerbahçe taraftarıylada bütünleşti. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler Kasımpaşa maçında olduğu gibi Karabükspor karşısında da takımlarını yalnız bırakmadı. Fenerbahçeliler karşılaşma öncesinde stat kapılarında uzun kuyruklar oluştururken, takımlarının lehine tezahüratta bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Ibanez'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Neustadter uzaklaştırmak istedi ancak kısa düştü. Serdar'ın şutu savunmadan dönerken, Yatabare tamamlamak istedi ancak top yandan auta gitti.

26. dakikada gelişen Karabükspor atağında Yatabare sağdan ceza sahası içine gönderdi. İlhan Depe'den önce Şener araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

37. dakikada Poko, 4 rakibinden sıyrılıp ceza sahası yayı üzerinden topu Barış'a aktardı ancak bu futbolcu müsait pozisyonda kontrolü iyi yapamadı.