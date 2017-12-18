Felipe Melo’dan sosyal medyayı sallayan dayak beğenisi!

Felipe Melo, Galatasaray taraftarının Igor Tudor tepkilerine destek oldu.

Igor Tudor’a Galatasaray taraftarının büyük tepkisi devam ederken, Melo’dan da bir mesaj geldi.

Galatasaray’ın eski oyuncularından Felipe Melo, Igor Tudor ile ilgili bir taraftarın paylaşımını beğendi.

Felipe Melo, bir Galatasaray taraftarının sosyal medyada ”Ulan Melo, burada olsaydın var ya Tudor’u soyunma odasına kilitleyip saatlerce döverdin” şeklinde yayınladığı paylaşımı beğendi.

Taraftarın Tudor aleyhine yaptığı paylaşımı Maicon`un eşi de beğendi! Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Maicon'un eşi Ursula, Igor Tudor aleyhine yapılan bir paylaşımı beğenince sosyal medyada gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku