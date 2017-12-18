Emrah Bayraktar kimdir? Galatasaray’ın geçici teknik direktörü Emrah Bayraktar mı oldu?

Başarısız sonuçların ardından Tudor'un gönderilmesiyle Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor. Geçici olarak teknik direktörlük görevini Emrah Bayraktar yapacak. Peki Emrah Bayraktar kimdir? İşte merak edilen Emrah Bayraktar'ın hayatı hakkında detaylar...

Emrah Bayraktar Galatasaray’ın geçici teknik direktörü olacak. Emrah Bayraktar, kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları taraftlarlarca merak ediliyor. İşte gönderilen Igor Tudor’un yerine vekaleten geçecek Emrah Bayraktar hakkında ayrıntılar…

EMRAH BAYRAKTAR KİMDİR?

Galatasaray altyapısının başındaki isim Emrah Bayraktar geçici teknik direktör olacak. Galatasaray’ın geçici teknik direktörü Emrah Bayraktar kimdir? Kariyerine sarı-kırmızılı camiada başlayan Bayraktar, 2003 senesinde altyapıda göreve getirildi. Bayraktar göreve geldiğinde A takım teknik direktörü Fatih Terim’di. Galatasaray tarihinin en iyi jenerasyonu olarak gösterilen 87-88 doğumlu oyuncu grubuyla çalışan Bayraktar, o dönemki adıyla PAF Ligi’nde üç sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Son senesinde teknik direktör Eric Gerets’in teknik ekibine katıldı ve rakip takımların analizden sorumlu oldu. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra, önce Gaziantep BB’de, ardından da Orduspor’da yardımcı antrenörlük yaptı. O dönem bir yandan da UEFA Antrenör Eğitmenliği eğitimine devam eden Bayraktar, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nun Gelişim Merkezi’nde çalışmaya başladı. Federasyon bünyesinde bir sezon Gençlik Geliştirme Direktörü unvanıyla çalıştı. Oradan ayrıldıktan sonra Siirtspor’da teknik direktörlük yaptı ve hemen ardından TFF’ye dönerek, bu sefere Antrenör Eğitimi Direktörü olarak görev aldı. Bu görevlerin ardından Beşiktaş macerasına başlayan Bayraktar, yaklaşık beş sezon boyunca siyah-beyazlı kulübün altyapı direktörü olarak çalıştı.

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