Beşiktaş Osmanlıspor maç özeti izle! Vodafone Stadı’nda tam 6 gol vardı!

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta gol yağmuruna sahne oldu. Maçta tam 6 gol vardı. Beşiktaş 5-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Babel attığı üç golle hat-trick yaptı. Negredo ve Cenk Tosun'un golleri farkı getirdi. İşte maçta atılan 6 birbirinden güzel gol...

Spor toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Osmanlıspor'u farklı geçti. Siyah-beyazlılar sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bu sezon ligdeki en farklı galibiyetine ulaştı. Şenol Güneş'in öğrencileri bu sezon ligde ilk kez bir maçta 5 gol kaydetti. Farkı yaratan goller Babel (3) Alvaro Negredo ve ise Cenk Tosun’dan geldi. İşte Beşiktaş Osmanlıspor maç özeti

Bu sezon ligde istediği sonuçlara bir türlü ulaşamayan siyah-beyazlılar, Galatasaray’ın mağlup olduğu haftada eline geçen fırsatı çok iyi değerlendirdi. Maçı baştan sona kontrol eden Beşiktaş, istediği üç puanı, 5 golle almış oldu. Taraftarının yüzünü güldürdü.

MAÇIN 11!LERİ

Beşiktaş Osmanlıspor: 5-1

BEŞİKTAŞ OSMANLISPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Beşiktaş’ın Vodafone Stadı’nda Osmanlıspor’u ağırladığı karşılaşmada Gökhan Gönül yaptığı hareketle alkış aldı.

Maçta 32, 43 ve 52'de attığı gollerle siyah-beyazlı formayla ilk kez hat-tirck yapan Ryan Babel yıldızlaşırken 75'te Alvaro Negredo ve 87'de ise Cenk Tosun skoru belirleyen golleri kaydetti. Osmanlıspor'un tek golü ise 90+2'de Serdar Gürler'den geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşti. Osmanlıspor ise 14 puanla 15. sırada kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ’iN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Galibiyetle ilgili konuşan Şenol Güneş, “Her zamanki oyunumuzu oynamaya çalıştık. Tempolu, baskılı oyunumuz pas yüzdesiyle birleşince etkili ataklarımız oldu. Son bölüme kadar disiplinli oynadık, Rakip de kontrataklara çıkan bir takımdı ve buna izin vermedik. Son bölümde oyun disiplininden koptuğumuz için gol yedik. Bu bizim için eksiklikti. Goller attık ve oyuna hakim olduk. Osmanlıspor'da iyi oyuncular var hocaları çıkış için elinden geleni yapıyor. Biz bu çıkışa izin vermedik ve galip geldik.” dedi.

Ahmet Nur Çebi`den transfer açıklaması

Süper Lig’in 16.haftasında evinde Osmanlıspor’u 5-1 mağlup eden Beşiktaş’ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Puan durumu ve şampiyonluk mücadelesiyle ilgili camiaya bir mesajı olup olmadığı sorulan istenen Şenol Güneş, “Puanlara şu an bakmayı doğru bulmuyorum. Futbol oynamaya çalışıyoruz. Kendi oyunumuzu geliştirmek, bol pozisyon bulmak ve rakibe az pozisyon vermek istiyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz.” diye konuştu.