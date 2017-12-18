Bafetimbi Gomis’ten Igor Tudor paylaşımı
Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrılırken, sarı-kırmızılı takımın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis eski hocası için veda mesajı paylaştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden Igor Tudor ile birlikte fotoğrafını paylaşan Gomis, fotoğrafın altına “Her şey için teşekkür ederim. Bana birçok konuda yardımcı oldun, birçok güzel tavsiyede bulundun ve futbolumu geliştirmem için bir şeyler verdin. Umarım gelecekte senin için en iyisi olur. Seninle çalışmak büyük bir onurdu. Hepimizin bir başlangıcı ve sonu var ama Galatasaray hikayesi hiçbir zaman bitmeyecek” yazdı.
Thank you for everything. You helped me a lot in my integration, you gave me a lot of good advices and brought something more to improve my football. I wish you all the best for your futur. It was an honour to work with you. We all have a beginning and an end but only the GALATASARAY story will never stop!