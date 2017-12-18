Atiker Konyaspor’dan ‘sözlü saldırı’ iddiası!

Atiker Konyaspor Kulübü, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Göztepeli yöneticileri maç sonunda tebrik eden yönetim kurulu üyelerimize protokol tribününde bulunan bir şahıs 'Yobazlar gidin camiye namaz kılın' diye bağırdı" ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, İzmir’de Göztepe’ye 1-0 yenildikleri maçtan sonra şeref tribünde yaşanan gerginlik sırasında bir kişinin “Yobazlar gidin camiye namaz kılın” şeklinde bağırdığı belirtilerek, büyük tepki gösterildi.

Asbaşkan Mehmet Günbaş ise “Ayrımcı, ötekileştirici hem insanlığa hem futbolun ruhuna yakışmayan bu çirkin davranış şeklini misafir takım yöneticilerine ve şehrine reva görenleri kınıyoruz.” dedi.

Atiker Konyaspor, bu akşam deplasmanda Göztepespor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından takımların yöneticilerinin bulunduğu şeref tribünde gerginlik yaşandı. Konyaspor Kulübü resmi internet sitesinden gerginlik ile ilgili açıklama yapıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

“Göztepe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından müsabakayı takip eden başkanımız Fatih Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerimize sözlü saldırıda bulunuldu.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar sakin bir şekilde protokol tribününde maçı izleyen yöneticilerimiz müsabaka sonunda beklenmeyen bir tepkiyle karşılaştı. Göztepeli yöneticileri maç sonunda tebrik eden yönetim kurulu üyelerimize protokol tribününde bulunan bir şahıs “Yobazlar gidin camiye namaz kılın” diye bağırdı.

Yöneticilerimiz protokol tribününde yaşanan çirkin saldırı sonrasında uzun süre bu büyük terbiyesizliği yapan kişilerle tartıştı. Olayların büyümesi üzerine Göztepe SK başkanı Mehmet Sepil yönetim kurulu üyelerimizi özür dileyerek sakinleştirmeye çalıştı.

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Protokol tribününde yaşanan çirkin saldırının ardından konuşan asbaşkanımız Mehmet Günbaş “Protokol tribününde şahsımıza ve şehrimize büyük bir terbiyesizlik yapılmıştır. Maç sonunda tebrik etmek için Göztepeli yöneticilerin yanına geldiğimizde şeref tribününde oturmayı hak etmeyen ve ortamı germek için hazırda beklediği her halinden belli olan zavallı bir adam bizleri hedef alarak bir takım sözler sarf etmiştir. Ayrımcı, ötekileştirici hem insanlığa hem futbolun ruhuna yakışmayan bu çirkin davranış şeklini misafir takım yöneticilerine ve şehrine reva görenleri kınıyoruz. Konya’ya gelen konuk takımların yöneticilerine gösterdiğimiz misafirperverliği maalesef dışarıda göremiyoruz. Bu futbol adına büyük bir ayıp olarak karşımıza çıkıyor. Göztepeli yöneticileri tebrik ediyor, protokol tribünündeki provokatörlere gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyoruz” dedi.”