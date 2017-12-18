18 yaşında tarih yazdılar! Muhteşem seri…

Bursa'da mücadele eden Hürriyetspor'un U19 takımı çıktığı 19 maçta 19 galibiyet alarak şampiyon oldu. Bir çok takımdan transfer teklifi alan gençler için Türkiye'nin her yerinden izleme komitesi geliyor.

Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerleyen Bursalı 18 yaşındaki gençler oynadıkları futbolla izleyenlere parmak ısırtıyor. Bursa’da Süper Amatör Lig’de mücadele eden Hürriyetspor’un U19 takımında forma giyen genç futbolcular U19 liginde çıktıkları 14 maçta 14 galibiyet aldı. 5 maçlık PLAY-Off maçlarında da 5 galibiyet alan takım 19 maçta 19 galibiyet alarak Bursa şampiyonu oldu. Türkiye elemelerine gitmeye hak kazanan Hürriyetspor, U19 takımı Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor. Gösterdikleri başarılardan dolayı bu sezon ki Hürriyetspor’un A takımının maçlarına da çıkan gençler, A takımı da Bal ligine çıkarmayı hedefliyor. Gösterdikleri başarı ile herkesin ilgisini çeken genç futbolcuları başta süper lig takımları olmak üzere Türkiye’nin çeşitli takımları büyüteç altına aldı. Futbolcularla ciddi anlamda ilgilenen takımlar transfer edebilmek için kulüple görüşmelere başladı.

İyi bir takım olduklarını ifade eden kaptan Erdem Durmuş, “Sezon başından itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Takım olarak birinci maçtan Play-Off maçına kadar 19 maçta 19 galibiyet aldık. Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Bursa’da bu başarıyı göstermiş tek takımız. Gösterdiğimiz başarıdan dolayı bize her yerden transfer teklifleri geliyor. 3, 2 ve 1’inci lig takımlarından gözlemciler bizim maçlarımızı izlemeye geliyor” dedi.

Hürriyetspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Ayten, “Bu kulüpte ilk senemiz ve yeni bir yapılanmaya gittik. Kulüp olarak bizim amacımız genç futbolcuları Türk futboluna kazandırmak. Bizim felsefemiz önce insan yetiştirmek sonra talebe ve sporcu. Bizim futbolcularımız çok yetenekli ve onları Türk futboluna kazandırmak için uğraşıyoruz. U19 takımında 19 maçta 19 galibiyet alarak Bursa şampiyonu olduk. Bu çocuklar A takımında da oynuyor. Hedefimiz A takımı bal ligine çıkartmak ve bu çocukları Türkiye’nin çeşitli takımlara göndermek. Buradan büyük takımlara sesleniyorum. Lütfen gelin bu çocukları izleyin” şeklinde konuştu.

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