Yeni Survivor ne zaman başlayacak? İşte 2018 Survivor All Star kadrosu…

Survivor'ın yeni sezonunu merakla bekleyen Survivor hayranları, hem yeni sezon tarihini hem de hangi yarışmacıların Survivor'da olacağını merak ediyor. Survivor All Star 2018'in başlayacağı tarih Acun tarafından açıklandı. Survivor'ın yeni yarışmacıları da adım adım belli oluyor. İşte merak edilenler...

Survivor heyecanlı atmosferi ve entrikalarıyla yayınlandığı dönemlerde izleyici ekran başına topluyor. Survivor geçtiğimiz finalin ardından izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Survivor 2018 ne zaman başlayacak ve hangi yarışmacılar olacak sorusunu soranlar için detaylar haberimizde yer alıyor…

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak konusuyla ilgili yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Survivor’un başlama tarihini duyurmuştu. Yapılan açıklamada Survivor’un 15 Şubat 2018 tarihinde başlayacağı duyuruldu.

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI KİMLER? ÜNLÜLER ALL STAR -GÖNÜLLÜLER

İşte şu ana kadar açıklanan isimler:

All Starlar: Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntemepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık

Gönüllüler: Cumali Akgül

SURVIVOR NE ANLAMA GELİYOR? NEREDE ÇEKİLECEK?

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir. Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor’ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir. Yarışma Dominik Cumhuriyeti adalarında çekilecek.