Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta? Y. Malatyaspor maçıyla Aslan’ın deplasman fobisi bitecek mi?

Galatasaray Yeni Malatyaspor saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak sorusu merak ediliyor. Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında deplasman fobisini yenmek istiyor. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevabı haberimizin detayında...

0