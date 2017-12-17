Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta? Y. Malatyaspor maçıyla Aslan’ın deplasman fobisi bitecek mi?
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hakkında merak edilenler. Ligin yeni ekibi Yeni Malatyaspor, Galatasaray’ı ağırlıyor. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı Süper Lig’de 4 büyüklerin alışık olduğu saatler dışında bir saatte oynanıyor. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Zorlu karşılaşma öncesi merak edilen sorular ve cevaplar…
YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İşte maç, Yeni Malatya Stadı’nda saat 16.30’da oynanacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Süper Lig’de 32 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Mariano Filho, Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici bugün forma giyemeyecek.
MAÇ ÖNCESİ GALATASARAY’DA SÜRPRİZ
Süper Lig'in 16'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hafta içi iki idmanı kaçıran Serdar Aziz, son antrenmanda yer aldı.
Lider Galatasaray, ilk yarının son deplasman maçında Malatya'nın konuğu olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maç kadrosunu belirledi. Sarı-kırmızılılar'da bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hafta içindeki iki idmanı kaçıran, takımla birlikte yapılan son antrenmanda yer alan Serdar Aziz'in durumu maç saatinde netleşecek.
Sarı kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Mariano'nun yerine sağ bekte Jason Denayer'e görev vermeyi planlayan Tudor, sol bekte ise Martin Linnes'i oynatacak.
Hırvat çalıştırıcının kanatlarda da Yasin Öztekin ve Sofiane Fegouli'ye görev vermesi bekleniyor.