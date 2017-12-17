Yeni Malatyaspor Galatasaray maç özeti izle! Aslan ilk yarıda yıkıldı! Malatya GS geniş özet!
Yeni Malatyaspor Galatasaray maç özeti izleme linkini paylaşıyoruz. Süper Lig 16. hafta maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor’a konuk oldu. Mücadeleyi izleyemeyen futbol tutkunları maçın geniş özetinin yayınlanmasını bekliyor. Malatya’da 3 puan bırakan Aslan’ın taraftarları Tudor’a Twitter üzerinden tepki gösterdi. Aşağıda paylaştığımız linkten Yeni Malatyaspor Galatasaray maç özetini yayınlandığı anda izleyebilirsiniz. İşte mücadele hakkında detaylar…
MAÇ ÖZETİ
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sakatlığı nedeniyle ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak edilen Serdar Aziz'i yedeklerde tutarken ilk 11'de Ahmet Çalık'a şans verdi. Aşağıda bulunan linkten yayınlandığı anda Yeni Malatyaspor Galatasaray maç özetini izleyebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE!Maça ev sahibi ekip önde baskıyla başlayan Malatyaspor, Galatasaray’ın pozisyon bulmasına izin vermedi. İlk yarıda rakip kaleye isabetli şut atamayan Galatasaray savunmada da açıklar verdi. 38. dakikada Cissokho’nun ortasında arka direkte Pereira takımını öne geçirdi. Galatasaray golün şokunu atlamadan Boutaib kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Geçen hafta Akhisar karşısında 2-0’dan dönen Galatasaray, 71. dakikada Ndiaye ile karambolden farkı bire indirdi.
Maç sonucu: Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 Galatasaray #YMSvGS
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 17 Aralık 2017
Kalan bölümde Malatya rakibine fırsat vermedi ve mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Üst üste 4. deplasman maçını da kaybeden Galatasaray 32 puanda kaldı ve liderliği Medipol Başakşehir’e bıraktı. 5 maç sonra kazanan Malatyaspor ise 19 puana yükseldi.
GOL!Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 Galatasaray pic.twitter.com/btmN1bnxjJ
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 17 Aralık 2017
İLK 11'LER
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Murat, Aytaç, Pereira, Turgut, Boutaib.
GALATASARAY: Muslera, Denayer, Maicon, Ahmet, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis