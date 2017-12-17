Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | TOFAŞ 71-88 Fenerbahçe Doğuş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın kritik maçında TOFAŞ, konuğu Fenerbahçe Doğuş'a 88-71 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 11. hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Fenerbahçe Doğuş’u ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı lacivertli ekip, Guduric ve Dixon’ın basketleri sonrası 5-0’lık seriyle başlarken, TOFAŞ da rakibine Morgan ve Yiğit’in basketleriyle cevap vererek skoru eşitledi. Karşılıklı sayılarla geçen bu bölüm sonrası Fenerbahçe Doğuş, Jan Vesely’nin sayılarıyla ilk çeyreği 13-10 önde kapadı.

İkinci çeyrekte özellikle Datome’den önemli katkı alan sarı lacivertli ekip, pota altı savunmasını da sertleştirirken rakibine kolay şansı tanımadı. TOFAŞ bu bölümde Kenny Kadji’nin sayılarıyla ayakta kalırken; Fenerbahçe Doğuş, Luigi Datome’un 14 sayıyla yıldızlaştığı ilk yarıyı Vesely ve Wannamaker’ın da skorer oyunu sonrası 40-32’lik üstünlükle tamamladı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Banvit 68-64 Darüşşafaka Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta karşılaşmasında Banvit, konuğu Darüşşafaka'yı 68-64 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Dönüşte özellikle hızlı hücumlarda Jan Vesely’nin smaç basketleriyle hücumda ritim bulan sarı lacivertli ekip, rakibinin de direncini kırdı. Melli ve Guduric’i de pota altında topla buluşturarak hücumunu zenginleştiren Fenerbahçe Doğuş, skor avantajını korurken kader periyoduna da 59-52’lik üstünlükle başladı.

Son çeyrekte Melih ve Guduric’in dış atış isabetleriyle birlikte oyundaki üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, bitime 5.22 dakika kala Melih’in turnike basketi sonucunda farkı da 16 sayıya kadar çıkardı (60-76). Zorlu randevunun geride kalan bölümlerinde TOFAŞ, Kadji ve Mejia’nın sayılarıyla direnmeye çalışsa da Fenerbahçe Doğuş, parkeden 88-71’lik galibiyetle ayrıldı.

Böylelikle ligde Fenerbahçe Doğuş 9. galibiyetini alırken, TOFAŞ´ın yenilmezlik serisi sona erdi. Buna karşın Bursa temsilcisi, ligde zirvedeki yerini korudu. MAÇ SONUCU | İstanbul BBSK - Anadolu Efes: 84-58 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 11'inci hafta mücadelesinde İstanbul BBSK, sahasında Anadolu Efes'i 84-58 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Polat Parlak, Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil

TOFAŞ: Tony Crocker 7, Raymar Morgan 5, Josh Owens, Barış Ermiş 11, Sammy Mejia 12, Yiğit Arslan 8, Ivan Paunic 4, Kenny Kadji 20, Muhsin Yaşar 4, Kadir Bayram

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed 8, Nicolo Melli 4, Marko Guduric 13, Melih Mahmutoğlu 12, Jason Thompson 2, Brad Wannamaker 12, Jan Vesely 13, Luigi Datome 24, Barış Hersek, Sinan Güler

1. PERİYOT: 10-13

DEVRE: 32-40

3. PERİYOT: 52-59

5 FAUL ALAN: Barış Ermiş (TOFAŞ) (Dk.39.52)