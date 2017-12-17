Sosyal medyayı sallayan soyunma odası dansı!

Dünya Hentbol Şampiyonası'nda Slovenya'yı 33-21 mağlup eden İsveç Hentbol Milli Takımı soyunma odasında yaptıkları dans ile sosyal medyayı salladı.

Almanya’da düzenlenen Dünya Hentbol Şampiyonası’nda Slovenya’yı 33-21 mağlupedip şampiyon olan İsveç Hentbol Milli Takımı oyuncuları maç sonrasında soyunma odasında şampiyonluklarını yaptıkları muhteşem dans ile kutladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa süre içerisinde günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

İşte o görüntüler…

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