SON DAKİKA | Alanyaspor’dan ‘Safet Susic ile yollar ayrıldı’ iddialarına yanıt

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Alanyaspor yönetimi Saffet Susic ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, "Alanyaspor yönetiminin gündeminde hocayla ilgili herhangi bir şey yok" dedi.

Bein Sports, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktör Safet Susic ile yolları ayırma kararı aldığını iddia etti. Ancak konuyla ilgili DHA’ya konuşan Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, “Aytemiz Alanyaspor yönetiminin gündeminde hocayla ilgili herhangi bir şey yok” dedi.

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, teknik direktör Safet Susic’in görevine son verildiği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun yurt dışında olduğunu belirten Fahri Özçelik, “Başkanımız şu an yurt dışında. Hocamızdan da yönetime gelen böyle bir talep veya başvuru yok. Öyle bir konuşma da geçmedi aramızda. Öyle bir şey olursa değerlendirilir, fakat Aytemiz Alanyaspor yönetiminin gündeminde hocayla ilgili herhangi bir şey yok. Gelirse değerlendiririz” diye konuştu.

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