Şenol Güneş: Puanlara bakmayı şu an doğru bulmuyorum
Galibiyetle ilgili konuşan Şenol Güneş, “Her zamanki oyunumuzu oynamaya çalıştık. Tempolu, baskılı oyunumuz pas yüzdesiyle birleşince etkili ataklarımız oldu. Son bölüme kadar disiplinli oynadık, Rakip de kontrataklara çıkan bir takımdı ve buna izin vermedik. Son bölümde oyun disiplininden koptuğumuz için gol yedik. Bu bizim için eksiklikti. Goller attık ve oyuna hakim olduk. Osmanlıspor’da iyi oyuncular var hocaları çıkış için elinden geleni yapıyor. Biz bu çıkışa izin vermedik ve galip geldik.” dedi.
Puan durumu ve şampiyonluk mücadelesiyle ilgili camiaya bir mesajı olup olmadığı sorulan istenen Şenol Güneş, “Puanlara şu an bakmayı doğru bulmuyorum. Futbol oynamaya çalışıyoruz. Kendi oyunumuzu geliştirmek, bol pozisyon bulmak ve rakibe az pozisyon vermek istiyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz.” diye konuştu.